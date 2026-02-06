Álex Baena y su resurrección en el Atlético de Madrid: "No estaba a mi mejor nivel pero no he bajado los brazos"

El atacante del Atlético de Madrid confía en las posibilidades de mantener este nivel en el equipo y reconoce que la Copa es la vía más corta para lograr un título: "El equipo que nos toque, pues a muerte"

Álex Baena fue uno de los hombres más importantes en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Betis. El de Roquetas de Mar no marcó pero tuvo una labor fundamental a la hora de ayudar en la salida de balón y crear espacios en ataque. Además, rojiblanco desesperó en ocasiones tanto al rival como a la afición, que le respondió con silbidos a su cambio.

Pese a todo, Baena se mostró muy contento por la contundente victoria en La Cartuja. "Hemos tenido mucha más eficacia que en otros partidos. Creo que el equipo ha hecho muy buen partido, sobre todo en la primera parte. Y yo creo que está en la línea a seguir", ha dicho Baena en la zona mixta de La Cartuja.

Cuestionado sobre si se ha visto la versión perfecta del Atlético de Madrid, y por qué ha salido a relucir en este momento, el atacante ha explicado: "Hemos trabajado siempre para poder llegar a este nivel. Ahora que hemos demostrado que podemos llegar a este nivel, tenemos que intentar no bajar de ahí. Son dos escalones, dos semifinales y la final de Copa. El equipo que nos toque, pues a muerte".

Sorprendido por el debut de Lookman

"No, porque quien lo haya visto jugar en Italia, sabíamos de sus cualidades, de lo gran jugador que es... Ahora no tiene que bajar del nivel que ha hecho hoy y ojalá nos de mucho".

El Betis no ha sabido como pararlos

"Desde dentro sabíamos el nivel que tenía el equipo. También son momentos individuales de los jugadores que no hemos estado al mejor nivel nuestro individual y eso también afecta al equipo. En cuanto yo creo que todos nos entonemos, seguirán saliendo partidos como el de hoy. Y ojalá pues de aquí a final de temporada nos llevemos una alegría".

Debut de Obed Vargas

"Desde que ha venido lo ha hecho con hambre, con ganas de aportar al grupo. Hoy se lo ha visto participativo, con ganas de demostrar y ojalá nos pueda dar mucho".

La Copa pasa a ser una prioridad ya

"Primero toca el Betis el domingo. Después el sorteo y ya se verá".

Preferencia para semis

"No, al final quien llega a semifinales es porque se lo merece y para ganar un título hay que ganar a los mejores".

Su partido a nivel indidual

"Es verdad que venía de un mes, un mes y medio que no estaba a mi nivel. Pero no he bajado los brazos, al final donde nos ponga el míster hay que dar el 100%, nos guste o nos guste menos o no estemos a gusto. Yo creo que al final es cada uno de dar lo mejor de sí en cada posición y después encontrar esas asociaciones con los jugadores, con los compañeros, que hoy se ha visto algo mejor y a seguir".

Cómo está Barrios

"Mañana le hacen pruebas, esperemos que sea lo menos posible porque es un jugador muy importante para nosotros y a partir de mañana ojalá esté el menos tiempo posible".