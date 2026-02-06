Obed Vargas describe como "increíble" su debut y la victoria del Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid se estrenó con su nueva camiseta en La Cartuja ante el Real Betis. Las buenas sensaciones y la goleada fueron lo más reseñable para Obed Vargas que desea la llegada del domingo para poder jugar en casa ante su afición

El Atlético de Madrid arrolló al Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey y alcanza las semifinales del torneo copero. El partido fue un espectáculo para el aficionado rojiblanco que celebró 5 goles en el Estadio de La Cartuja. El olfato goleador, la puntería y el pase a semifinales no ha sido lo único que ha celebrado el conjunto de Simeone ya que el argentino dio minutos a los tres nuevos refuerzos del Atleti, que dejaron buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Lookman anotó un gol, Mendoza se mostró participativo y Obed Vargas muy ilusionado, aportó energía y garra para los minutos finales del encuentro. Precisamente, el mexicano habló tras el partido para exponer lo "increíble" que ha sido la victoria y su debut en el Atlético de Madrid.

Obed Vargas debuta con el Atlético de Madrid

Obed Vargas expresó, tras su debut con el conjunto rojiblanco frente al Betis, que "son sensaciones muy buenas y muy bonitas" que va a "recordar por el resto" de su "vida". "Increíble, la verdad. Debutar, 5-0, con mis compañeros, son sensaciones muy buenas y muy bonitas que voy a recordar por el resto de mi vida, pero sé que esto sólo es el comienzo y sé que vienen muchas más batallas. Estoy feliz y ojalá el domingo pueda ser otra victoria", explicó tras el triunfo en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Obed Vargas entró al campo en el minuto 79. Simeone, su entrenador, le pidió que aporte su "energía" y que jugara con "confianza y para adelante" para ayudar a su equipo "a cerrar" el encuentro, ganado por 0-5 en la Copa del Rey. El próximo domingo tendrá la oportunidad de estrenarse ante la afición del Atlético de Madrid en el Metropolitano. "Ese va a ser otro sueño también, debutar en casa frente a todos los atléticos. Ahora toca enfocarme en entrenar bien y prepararme bien y luego ya veremos el domingo", dijo en declaraciones a los medios oficiales del club.

Griezmann da la bienvenida al Atlético de Madrid a los nuevos fichajes

Sobre el debut de los nuevos futbolistas del Atlético de Madrid, entre ellos Obed Vargas, habló Griezmann, que sin hacer referencia a ninguno de ellos, destacó la importancia que tendrán las nuevas incorporaciones en este segundo tramo de temporada y el recibimiento que el vestuario les ha preparado para incluirlos en la plantilla. "A cada uno que llega se le abre la casa desde el primer segundo y lo vemos con los nuevos que han llegado. A disfrutar de los nuevos y que nos den alegrías como esta noche", aseguró el galo.