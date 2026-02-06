Rodrigo Mendoza sobre las probabilidades del Atlético de Madrid de ganar la Copa del Rey: "Queda mucho para ganar esta competición"

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid se mostró muy satisfecho con su debut en la Copa del Rey, competición a la que el club colchonero espera poder levantar el título a final de temporada

El Atlético de Madrid alcanza las semifinales de la Copa del Rey tras golear al Betis en La Cartuja por 0-5. la noche fue redonda para los aficionados colchoneros que, a parte del pase a la siguiente ronda, celebraron los primeros minutos de sus nuevos fichajes. Lookman fue el más destacado, pero todos los focos estaban puestos en Mendoza, que apunta a ser un futbolista importante en el futuro del club rojiblanco. El ex del Elche debutó con buena nota y se mostró muy satisfecho y feliz por los primeros pasos con la camiseta del Atlético de Madrid, aunque opta por ser cautos a la hora de ver al equipo madrileño levantar la Copa del Rey.

Mendoza habla sobre su debut y las posibilidades del Atlético de Madrid de ganar la Copa del Rey

ESTADIO Deportivo estaba presente en zona mixta para recoger las primeras impresiones de Rodrigo Mendoza en su debut con la camiseta del Atlético de Madrid y, aunque se mostró muy feliz, mantiene la calma a la hora de hablar del título copero. "El debut significa mucho para mí. Es un sueño desde hace mucho tiempo. El pase a la semifinal. Queda mucho para ganar esta competición. estoy muy feliz por debutar de esta manera", comenzó diciendo el nuevo fichaje del cuadro colchonero. "El equipo ha salido convencido desde el primer momento. Cada partido es muy exigente y el listón está muy alto, pero hay que ir partido a partido. Es cierto que me podía costar más entrar. Pero me encuentro muy contento con el míster", destacaba Mendoza que entró al terreno de juego sustituyendo a Barrios, que se retiró lesionado. "La verdad es que estaba preparado, ha sido una pena la lesión de Barrios. Estoy preparado para lo que sea", admitió antes de volver a poner los pies en el suelo en relación las posibilidades del Atlético de Madrid de ganar el título de la Copa del Rey. "Todos queremos ganar el título, pero vamos paso a paso, partido a partido. Hay que ganar al que sea, así que me da igual el que venga", sentenció.

Simeone valora el debut y la llegada de Mendoza al Atlético de Madrid

La actuación y llegada de Mendoza al Atlético de Madrid fue valorada por Simeone, que aseguró que tanto él como Mateu Alemany están encantados con el ex centrocampista del Elche. "Rodrigo vino para jugar ahí en el medio y seguramente nos ayudará. Está en el inicio, le dijimos que aquí no hay edad, los jugadores con talento y trabajo para jugar lo hacen tengan 35 años o 20. Normal que Mateu esté contento, como todos", señaló el argentino sobre Mendoza que podría tener una oportunidad en el once titular este fin de semana con la lesión de Barrios. "Pablo es un jugador diferencial en el medio. Importantísimo para nosotros. Buscamos cuidarle de la mejor manera, pero hoy le tocó la lesión y habrá espacio para otro compañero que pueda dar lo mejor", sentencia Simeone tras pasar a semifinales goleando 0-5 al Real Betis.