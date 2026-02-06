En-Nesyri estuvo muy cerca de volver a LaLiga: su fichaje fue negociado por el Atlético de Madrid

El delantero marroquí, que triunfó en el fútbol español en el Málaga CF, el CD Leganés y el Sevilla FC, estuvo en la agenda de Mateu Alemany, director deportivo del club rojiblanco, que lo tenía en su planes antes incluso que el tanteado Marcos Leonardo. Al final, no llegó ningún delantero centro

El Atlético de Madrid se quedó con una espinita en el mercado de fichajes de invierno que se ha cerrado recientemente. Esa no fue otra que firmar a un delantero centro. Una operación que era totalmente independiente a la adquisición de un Ademola Lookman que ya está brillando. El Atleti sondeó al brasileño Marcos Leonardo, pero ahora se ha sabido que Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, negoció la incorporación de Youssef En-Nesyri, un delantero de contrastado nivel y que en el pasado ya ha triunfado en el fútbol español.

El Atlético de Madrid negoció la cesión de Youssef En-Nesyri con el Fenerbahçe

El Atlético de Madrid se interesó por el delantero Youssef En-Nesyri en los últimos días el recién finalizado mercado de fichajes de invierno. El club rojiblanco trabajó en una cesión con el Fenerbahçe, pero, finalmente, por discrepancias económicas la operación no pudo realizarse según informa Matteo Moretto.

Youssef En-Nesyri quería salir del Fenerbahçe en esta ventana de transferencias invernal y le daba prioridad a regresar al fútbol español. De hecho, se filtró su deseo de volver a vestir al camiseta del Sevilla FC. Una opción que era inviable debido a los problemas económicos por los que atraviesa el club de Nervión que tal y como dijo Antonio Cordón, su director de fútbol profesional, tras fichar a Neal Maupay no tenía el club blanquirrojo apenas límite salarial.

Con este contexto, al marroquí se le presentó la oportunidad de ir al Atlético de Madrid, pero no pudieron limarse las diferencias entre los dos clubes. De este modo, En-Nesyri, a sus 28 años, buscó un nuevo club para continuar su carrera deportiva, decantándose por marcharse al Al-Ittihad de Arabia Saudí que finalmente desembolsó un total de 15 millones de euros para lograr su fichaje.

El plan del Atlético de Madrid con la delantera de cara al próximo mercado de fichajes de verano

El Atlético de Madrid no pudo conseguir reforzar la posición de delantero centro durante este pasado mercado de invierno. Es por ello que el club rojiblanco tiene como objetivo fichar a uno durante el próximo verano.

Más allá de que puedan producirse las salidas de Alexander Sorloth o Julián Álvarez, los cuales tiene clubes que los pretender, la dirección deportiva del Atleti va a intentar fichar a un delantero que pueda darle un salto más de nivel al equipo que entrena Diego Pablo Simeone de cara a la próxima temporada.