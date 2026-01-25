Ofrecen a En-Nesyri y el Sevilla pone una condición casi inviable

El nombre de En-Nesyri está sobre la mesa de Cordón como ofrecimiento, si bien en el Sevilla han dejado claro que solo sería posible en términos muy alejados al acuerdo ya encarrilado entre Fenerbahçe y Juventus; mientras tanto, en Francia dan por avanzado el préstamo de Maupay

Hace un tiempo que En-Nesyri regresó a la actualidad sevillista por la posibilidad de hacer caja en el último mercado y en el actual por el 10% que se reservó de una futura venta y las ofertas que han ido llegando al Fenerbahçe para su salida.

Sin embargo, en las últimas horas su nombre ha pasado a primera línea después de que en Italia, más concretamente el periodista Gianluca Di Marzio afirmara que el acuerdo entre la Juventus y el club turco para la cesión con opción a compra del marroquí ha sido frenado de momento por la irrupción del Sevilla en la operación y el deseo del delantero de volver al Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que, obviamente, ha despertado la ilusión del sevillismo.

Los representantes han ofrecido a En-Nesyri al Sevilla

No obstante, según ha podido saber ESTADIO Deportivo por fuentes periodísticas cercanas al Fenerbahçe, la agencia de representación del futbolista ha sido la que ha ofrecido al Sevilla la posibilidad del regreso de ariete, poniendo el nombre sobre la mesa de Antonio Cordón. Obviamente, el director de fútbol ha recibido con agrado este ofrecimiento, pero con los pies completamente en el suelo y consciente de la dificultad extrema de esta operación por las cifras que se manejan en las encauzadas negociaciones entre la entidad estambulita y la Juve.

La respuesta del Sevilla

Así, a la pregunta de si 'están interesados' en el Sevilla han respondido que sí, pero en unas condiciones que, salvo sorpresa mayúscula, no aceptará el Fenerbahçe. De ese modo, desde Nervión han dejado claro que solo es sería posible con una cesión gratuita y si el Fenerbahçe asume un alto porcentaje de su salario.

Condiciones que obviamente no le cuadran al Fenerbahçe una vez que ha alcanzado un acuerdo con la Juve con una cesión remunerada de 5,8 millones de euros más una opción de compra de 21,5 kilos.

Dentro de este contexto casi imposible, el futbolista tendrá mucho que decir todavía, pues, como apuntan a esta redacción desde Italia, En-Nesyri prefiere el traspaso al préstamo, pues para salir cedido prefiere como destino el Sevilla más allá de la máxima dificultad de que se llevara a cabo.

En Francia apuntan avances notables para la cesión de Maupay

Por otro lado, la web Footmercato afirma que el Sevilla ha avanzado notablemente en las negociaciones con el Olympique de Marsella para conseguir la cesión de Neal Maupay, delantero de 29 años que este curso solo ha marcado un gol.

El Sevilla lleva tiempo en conversaciones con el OM, pero se estancaron por el deseo del club galo de venderle de manera definitiva, si bien dichas informaciones aseguran que el Marsella habría cedido y el acuerdo estaría muy cercano.