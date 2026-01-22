En-Nesyri, de acuerdo con la Juventus, presiona al Fenerbahçe... y en Nervión se frotan las manos

Los nervionenses se guardaron unos bonus en caso de futura venta que ayudarían sobremanera a la hora de reforzarse... el verano que viene

Youssef En-Nesyri ha llegado a un acuerdo total por cuatro temporadas y media con la Juventus, por unas cantidades en total a título personal que le compensan a la hora de descartar la Premier League y la Saudi Pro League. Ahora, presiona al Fenerbahçe para que acepte una cesión remunerada con opción de compra y no exija un traspaso o la inclusión de una obligación en un trato que se irá en torno a los 25 millones de euros.

El Sevilla FC, que se habría guardado un bonus del 10% por futura venta, se frota las manos, aunque el pellizco añadido no repartirá de inmediato, engordando la débil partida blanquirroja para compras en este mercado invernal al tener el tope salarial ampliamente rebasado, sino que repercutirá ya en verano, con vistas a la 26/27. Y es que la táctica de las compras en diferido, adelantando montantes como 'loan fee', perjudica los intereses nervionenses.

Según la fuente, la Juventus pagaría antes de febrero cinco millones de euros y, en caso de ejercer su derecho a quedarse con En-Nesyri en propiedad, otros 19 millones, más tres en variables, que retrasarían o trocearín lo perteneciente al Sevilla FC. Otros medios hablan de 1+24 o de seis meses desprendiéndose los turcos únicamente de la necesidad de pagar el sueldo del ariete esta mitad de 2026, percibiendo luego directamente 25 millones.

Dinero extra asegurado, pese a las distintas versiones

El Sevilla FC traspasó en el verano de 2024 el 90% de los derechos de Youssef En-Nesyri, pues el 10% que mantenía el club anterior, el CD Leganés, era sobre una plusvalía, que no se produjo al vender en 2020 al marroquí por 20 millones y hacer lo propio los blanquirrojos al Fenerbahce por algo menos (19,5 millones fijos). Sí 'pescaron' en Butarque las dos terceras partes del mecanismo de solidaridad, al formar al ariete entre los 21 y los 23 años, que abonaron a medias nervionenses y turcos.

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el último trató incluyó como único bonus la reserva de un 10% de cualquier venta futura del de Fez, no del excedente a partir de esos 19,5 millones, como apuntan otros medios. Un dato clave, ya que, con las cifras barajadas, no sería lo mismo la décima parte del superávit previsto en la operación (entre tres y cinco millones, lo que supondría un pellizco extra de 300.000-500.000) que del global, que varía según la fuente, aunque oscilaría de 25 a 27 millones (2,5-2,7 millones).