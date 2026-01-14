La pedrea de En-Nesyri para que no se escapen más delanteros: el último, Maupay

La venta a la Roma de Robinio Vaz habría provocado que el Marsella eche el candado al franco-argentino, teóricamente reinsertado de nuevo en la dinámica de De Zerbi

Encartaban de nuevo hace unos días desde Francia a Neal Maupay, que ya estuvo en la órbita del Sevilla FC (y del Real Betis, según publicaron en cuanto se cerró esa ventana) el verano pasado, antes de que su ostracismo a las órdenes de Roberto de Zerbi alcanzara cotas máximas. Entonces, el ariete de 29 años y ascendencia argentina declinó todas las propuestas por su predilección por seguir en Marsella, aunque los pretendientes que se acumulan ahora en su puerta (Pisa, Racing de Avellaneda...) confiaban, como los nervionenses, en que el de Versailles se resignara a salir en busca de los minutos que se le niegan en la Costa Azul, incluso con un mandato para jugar con el filial. No obstante, las últimas informaciones hablan de un panorama bien distinto.

Así, Neal Maupay, aunque fuera de momento de la lista A de la UEFA para la Champions League, podría regresar en cuanto se reabra a primeros de febrero el cupo, ya que se habría reintegrado con plenos derechos a la dinámica de sus compañeros tras la venta de Robinio Vaz a la Roma, cerrada por 25 millones de euros (entre fijo y bonus) y un 10% de toda plusvalía futura. A falta de que llegue alguien más arriba, el ariete formado en el Niza será, junto a Amine Gouiri y Pierre-Emerick Aubameyang, el trío en punta. Para empezar, colaboró desde el banquillo en la goleada (0-9) ante el Bayeux FC en los dieciseisavos de final de Coupe de France, apuntando el periodista Sacha Tavolieri que, salvo que llegue una propuesta de compra más o menos importante (su valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', es de cuatro millones de euros), no se desprenderán de él como cedido.

El Everton, última 'novia' de un En-Nesyri que podría dejar más dinero en caja

Aunque podría volver a ponerse a tiro el infrautilizado en Lyon Enzo Molebe, la mayoría de los delanteros o atacantes vinculados recientemene con el Sevilla FC se escapan por las altas pretensiones de ellos y/o sus clubes, unidas a las limitaciones económicas de una entidad como la nervionense, con el límite salarial ampliamente rebasado y la posibilidad de utilizar alguno de los cortafuegos habilitados esta ventana por LaLiga, si bien Antonio Cordón y sus jefes no quieren hipotecarse, pues implicaría más de una gran venta para cuadrar las cuentas de aquí al 30 de junio de 2026. Ayudaría, claro está, que llegaran ingresos extraordinarios como el que puede aportar Youssef En-Nesyri, de capa caída últimamente en el Fenerbahçe y con la titularidad perdida en la selección de Marruecos. Se habla de clubes de Arabia Saudí apretando por llevárselo, mientras que Matteo Moretto señala al Everton, una vía de vuelta a las cinco grandes Ligas. Los blanquirrojos ingresaron en su día 19,5 millones de euros por su pase, aunque se reservaron un 10% de toda venta futura que puede transformarse en una atractiva pedrea para el rearme de este mes de enero.