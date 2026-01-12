Competencia por Maupay, cuya llegada a Nervión sería un tiro en el pie

El cuadro azulón también solicita la cesión del artillero franco-argentino; el Marsella, que también negocia la venta a la Roma de quiere hacer hueco

Si en Francia desvelaban este domingo que el Sevilla FC había vuelto a la carga por Neal Maupay, un delantero de 29 años que apenas está contando en el Marsella para Roberto de Zerbi y que ya fue objeto de deseo blanquirrojo el pasado verano (también del Real Betis, como se supo tras el cierre de esa ventana), este lunes 'Le10sport' añade que los nervionenses tienen competencia en LaLiga por el artillero nacido en Francia de padre galo y madre argentina. Este último dato provocó hace no mucho que Racing de Avellaneda se interesara por su situación, a pesar de que el interesado, que domina la lengua materna (nunca mejor dicho), se confesó en alguna entrevista hincha de Boca Juniors, que busca también delantero, por cierto. El rival más peligroso a día de hoy sería el Getafe CF, muy necesitado en punta tras la importante lesión de Borja Mayoral.

Con el gran problema de su alta ficha, superior a los dos millones de euros netos anuales, el Marsella querría incluir una opción de compra en la operación que podría echar para atrás a los interesados, que se enfrentan, no obstante, con un problema mayor: Maupay ya desechó en verano media docena de propuestas para abandonar el club focense, al tiempo que desde su entorno creen que, incluso sin más minutos este curso que uno en la Ligue 1, una hora larga en la Coupe de France y otro ratito con el filial de Championnat Nationale 3, tampoco ha tirado la toalla y confía en convencer a su técnico ahora que se avecinan salidas en su demarcación.

De Zerbi accede a que se vayan Maupay y Robinio Vaz si llegan un punta... y Abdelli

Paralelamente a la posible marcha a Getafe CF o Sevilla FC de Neal Maupay, que cuenta con la total connivencia de Roberto de Zerbi por el ostracismo al que ha condenado al ariete de origen argentino, el Olympique de Marsella está cerca de cerrar el traspaso a la Roma del canterano y también delantero Robinio Vaz por 20 millones fijos y cinco en variables. Desea el míster italiano cubrir ambas ausencias con un ariete de cierto nivel, pero también adelantar a enero la encauzada contratación de Himad Abdelli. El mediapunta franco-argelino, que gusta mucho a un Antonio Cordón que prefiere esperar a verano, cuando será agente libre, se decanta por seguir en Francia, donde Lyon y el OM pugnan por convencerle. El Angers, que no ha podido renovarle y le da por perdido, ha elevado su precio ahora para quedárselo hasta verano. En cierta manera, la salida de Maupay dotaría de fondos y espacio a los de la Costa Azul para rematar lo del 'playmaker'. Un tiro en el pie, porque los blanquirrojos no pueden tener todo.