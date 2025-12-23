El Marsella, a punto de convencer a Himad Abdelli, el 'cerebro' en el que trabaja Cordón

El Lyon también aprieta por el 'playmaker' del Angers, actualmente con Argelia en la Copa de África, que podría ser la ganga del mercado invernal

Apuntaban hace unos días desde Francia que el Sevilla FC se posicionaba por Hamid Abdelli, talentoso mediapunta del Angers SCO que, sin tener unos números espectaculares (dos goles en trece partidos este curso), sí está destacando en otras métricas interesantes de la Ligue 1, colándose en onces ideales de jornadas o meses, lo que lo convierte, dado que termina contrato el 30 de junio de 2026 y no tiene visos de renovar, en una de las posibles 'gangas' de las próximas ventanas de transferencia. De momento, antes de convertirse en agente libre el verano que viene, el de Montivilliers, a sus 26 años recién cumplidos, podría firmar ya desde el 1 de enero sin tapujos por el club que desee, aunque tanto Antonio Cordón como otros directores deportivos de renombre no descartan negociar un traspaso en favorables condiciones este mercado invernal. En el caso del de Granja de Torrehermosa, a sabiendas de que debe dar bajas antes y hacer hueco tanto físico como salarial, por lo que trabaja paralelamente en la 'operación salida' a la par que rastrea los delanteros que podrían completar el equipo en la segunda vuelta.

Sin embargo, desde 'Footmercato', fuente original del interés nervionense, apuntan ahora que dos de los grandes del país vecino, los dos Olympiques, pelean ahora mismo por convencer al internacional argelino, con su selección ahora mismo en la Copa de África. Y, según diversas fuentes, el Marsella tendría ventaja sobre el Lyon. En la Costa Azul se lleva días hablando de la posible venta del joven Darryl Bakola al Borussia Dortmund, teniendo el visto bueno sus dirigentes del entrenador, Roberto de Zerbi, para que Hamen Abdelli sea sustituto, compitiendo con Angel Gomes y Tadjidine Mmadi dentro del 1-3-4-1-2 que suele dibujar el míster italiano. A punto de persuadir al canterano del Le Havre para que continúe en tierras galas, seguramente desde este mismo enero, se frustraría una de las gestiones que había iniciado ya Cordón para contentar a su técnico.

Peque, Vargas, Alexis, Januzaj, Sow... Los 'remiendos' de Almeyda

La carencia de un '10' puro, un mediapunta que articule el juego ofensivo del equipo, no ha sido la causante del cambio de sistema de Matías Almeyda, que, viendo el panorama, decidió pertrecharse con un 1-5-3-2 que, en fase defensiva, descuelga al acompañante del único punta nato para que ejerza de 'enganche'. El ahora lesionado Rubén Vargas, un Alexis Sánchez ya con menos físico para ser extremo, el mediocentro más 'box to box' que tiene en la plantilla (Djibril Sow), el intermitente (y más hecho a la banda) Adnan Januzaj o el que más podría adaptarse a ese rol a priori, 'Peque' Fernández, han sido hasta ahora las variantes elegidas por el 'Pelado' para cubrir las salidas en anteriores ventanas de Ivan Rakitic, Suso Fernández, Óliver Torres o hasta Erik Lamela, actual ayudante de su compatriota en el cuerpo técnico.