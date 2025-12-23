Decisión unánime con Ramón Martínez, la primera salida encaminada del Sevilla en enero

El Sevilla y el central, como ha podido saber ESTADIO, coinciden en la conveniencia de su salida este enero y ya se estudian opciones, entre ellas la del Cádiz

El Sevilla, tal y como se transmite por vía interna, planea realizar tres fichajes en la ventana invernal, un central, un centrocampista y un delantero, si bien para que resulte posible necesita tanto liberar fichas como ejecutar la venta millonaria prevista de cara ofrecerle recursos a Antonio Cordón para lanzarse al mercado.

Así, la dirección deportiva debe aligerar la plantilla y acordar varias despedidas, más allá del traspaso obligado, para abrir espacios, y ya hay una salida que cuenta con el visto bueno tanto del futbolista como del club y el cuerpo técnico por su ausencia de protagonismo.

De hacerle ficha del primer equipo a quedar fuera de los planes de Almeyda

Se trata de Ramón Martínez, central que en el último día de mercado dio el salto oficial al primer equipo después de haber destacado en el filial y contado en pretemporada para Matías Almeyda hasta que se lesionó. Y es que el técnico lo empleó en los amistosos y, en primera instancia, depositó confianza en sus prestaciones como parte del elenco de defensas de la plantilla, si bien dicho problema físico le hizo perder un tren en el que ya no volvió a montarse prácticamente, como se refleja en que solo ha jugado 181 minutos repartidos en tres partidos.

Fuera de los planes del míster, el Sevilla lo ha situado en la rampa de salida y el propio futbolista, según fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo, ve con buenos ojos cambiar de aires y ya estudia las posibilidades que se encuentran sobre la mesa sin haber tomado ninguna decisión definitiva sobre el destino a día de hoy.

Él Cádiz, interesado en el central sevillista

Contexto en el que aparece el Cádiz como futurible para el de Mula, pues, como señala el periodista gaditano Francisco Jiménez, el club amarillo lo baraja como una de las opciones preferenciales para reforzar la zaga en la próxima ventana de transferencias. Eso sí, no es la única opción, tanto en cuanto también gusta Ismael Sierra, canterano bético que milita en el Villarreal B cedido por el Estoril portugués.

El exsevillista Juan Cala, director deportivo del Cádiz, maneja informes de Ramón Martínez, que dejó sensaciones positivas en su debut el curso pasado en la elite con el Sevilla y que, con contrato hasta 2027, podría salir tanto en condición de cedido como traspasado.

Cabe apuntar que el Cádiz ya sondeó su incorporación en verano, pero por entonces Almeyda, con los recursos justos atrás, pidió retenerlo y al murciano le ilusionaba luchar por un puesto en la máxima categoría. Ahora la situación es muy diferente y la decisión se eleva a unánime.