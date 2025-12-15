El Sevilla avanza posiciones para el fichaje de Himad Abdelli, un amigo de Badé y Pape Gueye que brilla en la Ligue 1

El director deportivo nervionense, Antonio Cordón, sigue peinando el mercado en busca de opciones a coste cero o 'low cost' para las dos próximas ventanas de transferencias y desde Francia apuntan que ha echado el lazo a un talentoso mediocentro creativo del Angers SCO que termina contrato el próximo 30 de junio

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, trabaja a destajo para buscar refuerzos para la plantilla de Matías Almeyda y lo hace con el hándicap añadido de esas conocidas limitaciones que reducen muchísimo el repertorio de futbolistas a los que puede optar. Básicamente, en el radar nervionense sólo caben agentes libres, jugadores muy próximos a terminar sus contratos, cedidos o, a lo sumo, efectivos 'low cost' que estén pasando por malos momentos y busquen un lugar para renacer. Luego, dentro de esa tamizada lista hay que buscar talento e incluso un margen para la plusvalía futura. No es nada sencillo, pero a veces surgen opciones interesantes que cumplen con todas esas condicionantes y surgen oportunidades de mercado como la de Himad Abdelli, mediocentro creativo del Angers Sporting Club de l'Ouest que ha empezado a un gran nivel en la Ligue 1 en esta 25/26, su última temporada de contrato y a 16 días de ser libre para negociar su fichaje a coste cero con el club que desee.

Abdelli sólo tiene firmado hasta el 30 de junio de 2026 y las informaciones que vienen publicando los medios deportivos galos descartan por el momento cualquier posibilidad de renovación, pues el futbolista de 26 años desea emprender un cambio de aires para afrontar nuevos retos. En este sentido, el periodista Santi Aouna ha destapado que el Sevilla FC es el club que más avanzadas tendría las gestiones de cara a poder incorporarle a coste cero el próximo verano o incluso hacerlo en la inminente ventana invernal de fichajes por un precio simbólico siempre que al Angers SCO le interese negociar para no quedarse con las manos vacías.

Himad Abdelli es un espigado (1,86 m) y talentoso mediocentro creativo que puede actuar como mediapunta e incluso como extremo derecho. Nacido en la localidad francesa de Montivilliers, ha sido cuatro veces internacional absoluto por su país de origen, Argelia, que no le ha convocado para la nueva edición de la Copa de África que arranca el domingo en Marruecos a pesar de su buen inicio de curso con el Angers: dos goles en 13 partidos, 11 de ellos como titular. Sólo se ha perdido tres encuentros y todos se debieron a una lesión de espalda que también explica sus dos suplencias posteriores en su progresivo regreso al equipo. Una vez que ha estado al cien por cien se ha convertido en intocable en el once titular de Alexandre Dujeux, técnico del conjunto del Valle del Loira.

En total, con el Angers suma 20 goles y seis asistencias en los 119 partidos oficiales que ha disputado desde su llegada en el verano de 2022 procedente del Le Havre AC, donde jugó 85 citas (metió cinco tantos y dio otros cinco) en los tres cursos posteriores a su promoción al primer equipo tras formarse en la cantera del club de la Alta Normandía. Allí, Himad Abdelli coincidió con dos viejos conocidos de la afición del Sevilla FC: el central Loïc Badé y el mediocentro Pape Gueye, quienes se reencontraron en Nervión y actualmente militan en el Bayer Leverkusen y en el Villarreal CF, respectivamente. A buen seguro, al talentoso mediapunta francoargelino no le faltarán buenas referencias.