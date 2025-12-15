¿Qué le piden los sevillistas a Antonio Cordón? La afición lo tiene claro: "Hacen falta once jugadores nuevos"

ESTADIO Deportivo ha querido saber, de primera mano, los fichajes que quieren los aficionados hispalenses para este mercado de invierno, con varias reclamaciones importantes para el director deportivo

La victoria del Sevilla FC frente al Real Oviedo ha dejado al equipo con buenas sensaciones para despedir el año en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cuatro goles, con una gran actuación de Akor Adams, han servido para apagar el pequeño incendio que parecía haberse prendido tras varios partidos sin conocer la victoria, sumándose a todo ello la derrota en el derbi que supuso un duro golpe para el equipo de Matías Almeyda. Con esta situación, la afición intenta ver al mercado de invierno como una solución para los problemas de la plantilla aunque, con la situación económica, es casi imposible ser imaginativos durante este periodo.

En ESTADIO Deportivo, hemos querido saber de primera mano qué le piden los sevillistas a Antonio Cordón para este mercado de inviernos. A pesar de que sea un invierno complicado, con la necesidad de dar salida a piezas, muchos son los que detectan los problemas que tiene este equipo y, a su vez, no dudan en pedirle mimbres al director deportivo.

"Delantero, porque los delanteros que tenemos son tirando a mal. (...) También hace falta un extremo, un centrocampista, sobre todo. (...) Despachar a Gudelj y a Juanlu en el mercado de invierno y liberar la ficha de Álvaro Fernández", declaró uno de los aficionados presentes en el Sánchez-Pizjuán. Sin lugar a duda, muchos son los que coinciden en ese apartado de llegadas, ya que ven como la marcha de Akor Adams y el rendimiento de Isaac Romero pueden ser un problema. "Por mí que viniera, por lo menos, algún delantero y algo también en la defensa. Es que hace falta de todo, quitando al portero y al entrenador, ahí hace falta de todo un poquito", respondió otro sevillista.

Uno también quiso referirse a la situación económica del equipo nervionense, sumando un pequeño palo a las instituciones. "Si no hay ni un pavo, no hay dinero, ¿qué hacemos? Si solamente las palancas se la dan al FC Barcelona, al Atlético de Madrid, al Real Madrid... Los del sur somos el hazmerreír de toda España. Nos quieren cerrar el campo, no nos dejan dar más dinero, lo veo mal", respondió este sevillista. Por último, otro aficionado también quiso mojarse sobre posibles fichajes, aunque se mostró algo más contundente. "Que traiga un delantero, porque los delanteros no le meten un gol ni al arcoíris. Pero vamos, no hace falta un delantero, hacen falta once jugadores nuevos", finalizó este aficionado. Sin lugar a duda, los aficionados piden refuerzos y estos esperan poder encontrarlo una vez que se abra el periodo de fichajes de invierno.