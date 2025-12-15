Matías Almeyda apaga las alarmas de Sow y Batista Mendy en la vuelta al trabajo del Sevilla pensando en Alavés y Real Madrid

El mediocentro suizo fue sustituido al descanso del choque ante el Oviedo por unas molestias musculares a las que él mismo le restó trascendencia en zona mixta y el pivote francés también pidió el cambio a falta de 15 minutos para el final de un partido en el que ambos aportaron sendos tantos para la goleada sevillista

El Sevilla FC ha realizado en la mañana de este lunes un entrenamiento repleto de felicidad para Matías Almeyda. Por partida múltiple, además. Primero, por el balsámico 4-0 ante el Real Oviedo que permitió al Ramón Sánchez-Pizjuán despedir con buen sabor de boca un año con desastrosos resultados como local; segundo, porque la victoria le aleja de una zona de descenso que veía a sólo dos puntos antes de iniciarse el choque liguero de este pasado domingo y le deja a cuatro puntos de Europa a la espera de lo que haga el Real Betis en Vallecas; y tercero, porque la vuelta al trabajo ha servido para apagar la alarma generada por la preocupación de ver cómo Djibril Sow y Batista Mendy se veían obligados a pedir el cambio ante los asturianos.

El conjunto nervionense se ha ejercitado en sesión matinal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en un entrenamiento a puerta cerrada que ha sido de recuperación para los jugadores que más minutos acumularon ante el Real Oviedo y de trabajo normal para el resto de efectivos, que han comenzado a preparar el duelo del miércoles ante el Deportivo Alavés, en el vitoriano estadio de Mendizorroza y correspondiente a la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Este lunes ya no han estado presentes los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, quienes se han unido a la concentración de su selección para la disputa de la Copa de África y han aumentado la larga lista de bajas que tiene el Sevilla FC. Eso sí, la imagen elegida por los propios medios del club para ilustrar la información del entrenamiento ha sido bastante tranquilizadora por mostrar en primer plano la prueba de que Sow y Mendy se han ejercitado con aparente normalidad. Además, el 'Pelado' recupera seguro a Isaac Romero y a Gerard Fernández 'Peque', una vez cumplidas sus respectivas sanciones y confía en sumar a algunos de los muchos tocados.

En este sentido, cabe recordar que a pesar de que participaron en las dos últimas sesiones antes de recibir al Oviedo, finalmente no pudieron entrar en la lista de convocados Kike Salas, Marcao Teixeira, Gabriel Suazo ni Adnan Januzaj; como tampoco los lesionados César Azpilicueta, Rubén Vargas, Orjan Nyland y Tanguy Nianzou. Sí entraron en la citación Ramón Martínez y Alfon González, que acababan de salir de una dolencia muscular y un proceso gripal, respectivamente; poero ninguno de los dos contaron con minutos en la goleada ante los carbayones. Este martes, el Sevilla FC volverá a ejercitarse en sesión matinal antes de viajar a tierras vascas para el penúltimo partido de un 2025 que concluirá el sábado con la visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.