El Sevilla FC reparte ilusión en el Hospital Virgen Macarena

La entidad nervionense, tras haber visitado la pasada semana el Hospital Virgen del Rocío, ha repetido visita tradicional al Hospital Infantil Virgen Macarena para llenar de ilusión a los más pequeños

El Sevilla FC, tras la victoria frente al Real Oviedo, vuelve a vivir un pequeño periodo de tranquilidad en lo deportivo. La última racha negativa estaba encendiendo algunas alarmas dentro del sevillismo, que ya empezaban a dudar de un proyecto que convencía a todos los aficionados apenas unos meses, por lo que existe una mayor calma a la espera de lo que suceda este próximo miércoles, cuando se enfrenten al Deportivo Alavés en los dieciseisavos de la Copa del Rey. En la entidad, hay eventos importantes este mismo lunes, como la Junta General de Accionistas que dará comienzo a las 18:00. Sin embargo, en las horas previas a la misma, se ha producido una gran acción social por parte del club sevillista.

En la mañana de este lunes, miembros del primer equipo tanto masculino como femenino han visitado el Hospital Infantil Virgen Macarena para darle una pequeña alegría a los más pequeños allí presentes. Este gesto es más que habitual por parte de los equipos sevillanos, pudiendo brindar de un gran momento a aquellas personas que no pueden hacerlo debido a sus circunstancias. En esta ocasión, el presidente de honor Joaquín Caparrós ha encabezado una expedición conformada por Juanlu, Nianzou, Batista Mendy, Alfon, Peque, Ramón Martínez, Nyland y Cardoso como jugadores del primer equipo. En representación del femenino, han acudido Inma Gabarro, Raquel Morcillo, Esther, Millaray Cortés, Andrea Álvarez, Alba Cerrato e Isa Álvarez.

La pasada semana, esta visita se produjo en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, donde también acudieron miembros de ambos primeros equipos junto al presidente de la entidad José María del Nido Carrasco. Uno de los que compareció ante los medios fue el centrocampista Sow, que mostró su alegría por poder conocer a estos pequeños de cerca. "Sí, es la primera vez para mí y yo también tengo mucha ilusión de ver a los niños, me da alegría (poder ilusionarles el día) y sí, los veremos", declaró el centrocampista suizo.

En ESTADIO Deportivo, ya pudimos conocer la historia tanto de Blanca como de Alba, que han luchado contra el cáncer durante varios años y que han visto como el amor por sus equipos ha sido una pequeña vía de escape para poder olvidarse de todo. Sin lugar a duda, Sevilla es una ciudad única para todo esto y, con gestos así, se demuestra aún más el cariño de la gente hacia sus equipos de fútbol.