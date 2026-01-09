Versiones contradictorias sobre el 'Chimy' Ávila, pero casi todas coinciden en que se va en enero

El Getafe tiene un acuerdo con el rosarino que, salvo que venda jugadores, le será imposible cumplir, al tiempo que en Argentina dan por hecha una doble ofensiva y presumen de tener la preferencia del punta

Juanmi Jiménez, que anotaba este viernes sobre la bocina el momentáneo empate del Getafe CF ante una Real Sociedad que terminó llevándose los tres puntos en el alargue por medio de Jon Mikel Aramburu, es uno de los señalados, junto a Domingos Duarte, David Soria o Luis Milla, para hacer hueco en la plantilla azulona y generar algún ingreso con el que financiar el necesario rearme para que José Bordalás pueda opositar a la permanencia con mayores argumentos. El técnico alicantino preferiría quedarse con su portero y con su 'playmaker', aunque seguramente son de los pocos capaces de generar un traspaso y/o una plusvalía interesantes, pues LaLiga sigue sin desbloquear el acceso al mercado de los madrileños tras el 'caso Uche' y, como mucho, les dejará, con la nueva norma, hacer una contratación a coste cero, que será Dani Rodríguez.

Así, pese a que el experto Matteo Moretto sostiene que los acuerdos con el ex mediocampista ofensivo del RCD Mallorca y el 'Chimy' Ávila son totales, difícilmente podrá hacerlo efectivo en el caso del argentino a corto plazo. Además, desde Argentina anuncian que entre el domingo y el lunes llegará una ofensiva de Boca Juniors por el '9' del Real Betis, por el que se solicitará una compensación directa o en diferido (cesión con obligación de compra) que cubra la amortización pendiente (unos dos millones de euros, contando únicamente los 4,7 millones que se han pagado en 'cash' al CA Osasuna, aunque la operación, por la cesión de un 10% extra del pase de Raúl García de Haro, se cifró contando especies en unos seis millones), si bien en su país natal circula la información de que en La Cartuja se conforman con 1,5 más otro tanto de su sueldo para él al menos hasta 2027.

Hasta la fecha había impuesto su permanencia en Sevilla, ahora parece decidido a emigrar

Los rumores sobre el futuro del 'Chimy' Ávila son contradictorios, tanto en cuanto se habla de un acuerdo verbal pero sin fisuras con el Getafe CF a falta de que se desbloquee el acceso al mercado de los azulones, lo que permitiría al atacante seguir en España, como era su deseo, pero también de que Boca Juniors contaría teóricamente con su beneplácito y estaría sólo haciendo números para cuadrar una operación que allí ven factible. Incluso, desde su Rosario natal no se descarta una apuesta postrera de Central, el equipo de sus amores pero en el que nunca jugó (lo hizo en las inferiores del 'xeneize' brevemente y en San Lorenzo de Almagro), para coincidir con su hermano Gastón, cedido hasta finales de 2026 por el Ajax. Cada versión defiende que el aún bético estaría presionando para ir a uno de esos dos destinos (ya no aparece Racing de Avellaneda). La única coincidencia es en su salida en esta ventana, cuando hasta la fecha, como demostró en verano obviando un trato cerrado del dueño de sus derechos con las Pumas de la UNAM, había optado por no moverse de Sevilla.