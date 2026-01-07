El Chimy Ávila activa su plan B para salir del Betis mientras LaLiga mantiene el bloqueo al Getafe: Boca Juniors ya prepara el regreso a Argentina del rosarino

Ya se ha consumido la primera semana del mercado invernal y el 'caso Uche' sigue sin convencer a LaLiga, que no termina de levantar la prohibición de fichar que pesa sobre el club madrileño, lo que ha provocado que a los refuerzos que ya estaban atados por los azulones les hayan entrado las prisas por resolver su futuro

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, sigue esperando la llegada de los dos refuerzos que el club madrileño tiene cerrados a la espera de recibir la autorización de LaLiga. Desde la entidad azulona dan por fichados a Dani Rodríguez, centrocampista del RCD Mallorca, y a Luis Ezequiel el 'Chimy' Ávila, delantero que busca una salida del Real Betis para poder tener más minutos de los que disfruta a las ordenes de Manuel Pellegrini. Consumida ya la primera semana de enero -es decir, el 25% del mercado invernal de transferencias- sigue sin haber noticias y eso genera bastante impaciencia; no sólo en el Coliseum y en los vendedores que necesitan cerrar ya la operación para abordar las respectivas llegadas de sus sustitutos, sino también en el entorno de ambos futbolistas, que se han visto obligados a buscar un 'plan B' para evitar quedarse colgados.

El Chimy Ávila sigue esperando al Getafe, pero el factor tiempo apremia y Boca Juniors quiere aprovecharlo

En este sentido, en las últimas horas proliferan en Argentina nuevas noticias que apuntan a una más que posible ofensiva de Boca Juniors para repatriar al Chimy Ávila, que en el verano de 2017 salió del Club Atlético San Lorenzo de Almagro para jugar cedido en la SD Huesca y ya no ha vuelto a su país. El cuadro oscense se lo quedó en propiedad y en 2019 le vendió por 2,7 millones de euros a CA Osasuna, que a su vez le traspasó por 4,7 millones más variables al Real Betis en enero de 2024.

Según una información de TyC Sports, más que un interés del club xeneize, en realidad el ruido mediático responde a un ofrecimiento que recibieron en los últimos días de diciembre y que valoran de manera muy positiva, siendo conscientes de que el Getafe CF lleva la delantera pero también de que el tiempo corre en su contra. Además, Boca Juniors llevaba semanas tanteando sin éxito a otros atacantes como Marino Hinestroza (Atlético Nacional de Medellín) o Alexis Cuello (San Lorenzo) y atisba el contexto ideal para posicionarse de cara a ganar la carrera por el Chimy.

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, ya se expresó con claridad cuando fue preguntado por ese supuesto preacuerdo para hacerse con el Chimy en calidad de cedido con una opción de compra que rondaría los dos millones de euros que le restarían por enjugar al Betis en concepto de amortización. Lo de Dani Rodríguez es distinto porque ha rescindido con el Mallorca, aunque igualmente necesita margen para poder inscribirle. LaLiga está poniendo problemas porque no tiene claro que el club madrileño pueda dar a Christantus Uche como traspasado, ya que el acuerdo para que el Crystal Palace tenga que pagar 20 millones de euros por el nigeriano se circunscribe al hecho de que el futbolista participe en al menos 10 encuentros como titular y hasta la fecha sólo suma tres entre todas las competiciones. De resolver esa cuita dependerá que puedan ir al mercado o no.

Ángel Torres se muestra optimista, Bordalás lo considera cuestión de vida o muerte

"Va a depender del conflicto que tenemos con LaLiga con este tema. Espero que podamos resolverlo, espero que impere la sensatez, el sentido común y que nos dejen (fichar al Chimy). Estamos recurriendo la postura de LaLiga y espero que en unos días, una vez que pasen las fiestas, se arregle y que no se le prohíba fichar al Getafe, que tiene saldo y puede fichar", explicó Ángel Torres al ser preguntado por el atacante rosarino. "No tiene ningún sentido que no nos dejen por lo que pueda ocurrir con Uche. El 1 de julio diremos lo que dice el Crystal Palace. De momento, el futbolista es de ellos, está jugando allí y no tenemos que dar más explicaciones", añadió ante las cámaras de Movistar+ justo antes del primer choque de 2026, ante el Rayo Vallecano.

De este tema también se pronunció recientemente el técnico, José Bordalás, que considera tan evidente la situación que no cree necesario entrar a explicarlo. "No te puedo decir nada del mercado de fichajes puesto que no sé nada. Lo podéis definir vosotros. Yo creo en el trabajo, obviamente, pero hemos acabado con muchos chicos del filial. Es un auténtico ejercicio de supervivencia. Obviamente, necesitamos que nos ayuden jugadores porque creo que somos la única plantilla en el fútbol profesional que tiene cinco fichas libres. Entonces, necesitamos ayuda. Si queremos salir vivos de esta temporada, necesitamos ayuda, sí o sí", se desahogó en la rueda de prensa posterior a la visita liguera del pasado día 3 de enero en Vallecas.