El Chimy Ávila ya tiene un acuerdo: la fórmula que se negocia con el Betis a la espera de Tebas

El Getafe ya ha alcanzando un acuerdo con el delantero del Betis, que ahora negocia con el club heliopolitano una cesión con opción de compra; hay optimismo en que se llegue a buen puerto, también con LaLiga por el conflicto de Christantus Uche

El Real Betis intentará en este mercado de enero encontrar un delantero que le permita dar un salto de calidad en dicha demarcación y le ayude a competir en LaLiga por los puestos Champions y a llegar lo más lejos posible en la ilusionante Europa League. Todas las miradas se posan en uno de los favoritos para dicha posición, el luso Fábio Silva, aunque al mismo tiempo Manu Fajardo también trabaja en otros asuntos.

Entre ellos el de encontrar salida para uno de los jugadores que están contando menos para Manuel Pellegrini tal como es el caso del 'Chimy' Ávila. El delantero hispano-argentino es el jugador con dorsal del primer equipo que menos minutos ha disputado sin contar al lesionado Isco, que solo ha podido participar 39 minutos, y a Adrián, tercer portero. Al ex de Osasuna ya se le intentó colocar al final del pasado mercado de verano y con la reapertura del mercado en enero, su salida se da por hecha.

No en vano, ayer el propio presidente del Getafe hablaba abiertamente de que es un objetivo en caso de que LaLiga le permita fichar en este mes de enero, pero el periodista italiano Matteo Moretto ha ido más allá aportando nuevos detalles, como por ejemplo, que el jugador verdiblanco ya tiene un acuerdo con el Getafe para jugar de azulón como mínimo hasta el próximo 30 de junio a sabiendas de que sería un jugador muy importante para Bordalás en este segundo tramo de la temporada.

Pero todavía falta el acuerdo entre clubes. Getafe y Betis vienen negociando en los últimos días pero las conversaciones aún no han entrado en su fase final, aunque la intención de ambas partes es cerrar un acuerdo en forma de cesión con opción de compra. Además, el Getafe debe recibir el visto bueno de LaLiga para poder acometer fichajes este invierno.

El Getafe, muy necesitado de fichajes

Cabe recordar que Getafe dejó el pasado verano cinco fichas libres, por lo que Bordalás está compitiendo con tan sólo 18 jugadores profesionales más los canteranos que puede ir sumando jornada a jornada. "Es un ejercicio de supervivencia cada fin de semana. Es evidente, no voy a repetirlo, el equipo necesita incorporaciones de manera inminente. No hablamos de un jugador o dos, hablamos de muchos. Los equipos se refuerzan, no es el caso. Podemos ser el único equipo del fútbol profesional con cinco fichas libres", recordaba ayer Bordalás tras empatar en Vallecas.

Mientras tanto, su presidente, Ángel Torres, también habló del mercado dejando en la mano de LaLiga y de Javier Tebas la potestad de poder fichar en enero a la espera de resolver el caso de Christantus Uche cuando acabe la temporada. "Va a depender del conflicto que tenemos con LaLiga con este tema. Espero que podamos resolverlo, espero que impere la sensatez, el sentido común y que nos dejen. Estamos recurriendo el recurso de LaLiga y espero que en unos días, una vez que pasen las fiestas, se arregle y que el Getafe, que tiene saldo y puede fichar, no se le prohíba", expresaba en Movistar+.