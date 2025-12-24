El Getafe aparece como factible solución para la situación del Chimy Ávila en el Betis

El atacante argentino de 31 años ha reconsiderado el deseo de quedarse expresado en verano y el club azulón es uno de los equipos que tienen sobre su mesa su incorporación en este inminente mercado invernal de fichajes

Ha sido el último rival del Real Betis en el año 2025; se marchó del Estadio de La Cartuja con un 4-0, clamando por las palpables debilidades de su plantilla o la imperiosa necesidad de encontrar fichajes en este mercado de enero; y ahora podría haber encontrado una relación simbiótica con el club verdiblanco. El Getafe CF se postula como una factible solución para la situación del Chimy Ávila, para quien la dirección deportiva de Manu Fajardo anda buscando una salida que, a su vez, libere una ficha federativa y margen salarial para poder reforzar el ataque de Manuel Pellegrini de cara a la segunda parte de la temporada.

El Getafe estudia la cesión del Chimy Ávila hasta final de curso

Como viene explicando ESTADIO Deportivo, el Chimy Ávila ha reconsiderado su opinión en los últimos meses, después de declinar las opciones que se presentaron durante el pasado mercado estival. Según la información confirmada por este periódico, en los últimos días se han venido produciendo conversaciones incipientes en ese sentido que, sin llegar a ser clarificadoras en cuanto a un destino concreto, sí sirven para comprobar que el futbolista rosarino y el Betis van en la misma sintonía en esa búsqueda. En este contexto, desde tierras madrileñas apuntan a un oportuno ofrecimiento al Getafe CF, que está estudiando su incoporación como cedido para los seis próximos meses.

Así lo apunta una información publicada este miércoles por el diario AS, que asegura que el club azulón está contemplando el ofrecimiento que tiene sobre su mesa. La idea inicial del Real Betis, eso sí, sería incluir una opción o incluso obligación de compra en ese préstamo. La cifra de esa cláusula no sería inferior a los dos millones de euros que a la entidad heliopolitana le quedarían por enjugar en concepto de amortización del fichaje del Chimy Ávila, con contrato hasta 2027 después de llegar en enero de 2024 procedente de CA Osasuna por un montante fijo de 4 millones de euros más otros 700.000 euros en variables de los que se han cumplido la mitad.

El papel del rosarino en este Betis está siendo residual. En LaLiga EA Sports sólo ha jugado 46 minutos en seis jornadas de 17 posibles y tres de ellos fueron en agosto. Desde septiembre hasta la fecha únicamente ha participado seis minutos repartidos además en tres encuentros. Así, su papel se limita a la Fase Liga de la UEFA Europa League, donde ha disputado cinco de los seis encuentros (135'), y especialmente a la Copa del Rey, competición en la que ha sido titular en las tres rondas ante equipos modestos (237'). En total, sin goles y con dos asistencias, suma 418' en 14 choques que le convierten en el tercer efectivo menos usado por Pellegrini en esta primera mitad de curso; sólo por delante del tercer portero, Adrián San Miguel (270'), y del lesionado Isco Alarcón (39').