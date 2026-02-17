El naranjo sevillano, el protagonista de la Camiseta Forever Green que el Betis vestirá frente al Rayo Vallecano

El club verdiblanco ha presentado en la mañana de este martes su camiseta que vestirá el próximo fin de semana frente al Rayo Vallecano, con detalles naranjas en un claro homenaje a la botánica sevillana

El Real Betis Balompié, si por algo se caracteriza, es por su compromiso con el medio ambiente. Varios han sido los momentos donde el equipo verdiblanco ha tenido protagonismo en esa lucha en contra del cambio climático, con varios movimientos que asó lo muestran. De hecho, en estas pasadas campañas, uno de los momentos más queridos por los verdiblancos era aquel donde se disputaba el famoso partido "Forever Green", que servía para ver vestimentas distintas por parte del primer equipo verdiblanco. Ese momento, en este año 2026, ha llegado. Será frente al Rayo Vallecano y, en la céntrica Plaza de Doña Elvira, la entidad ha presentado su nueva camiseta.

Rafael Gordillo y Joaquín Sánchez han estado presentes en la primera vista de la camiseta que el Real Betis vestirá este próximo domingo. Con detalles naranjas a través de rayas, se quiere dar protagonismo a uno de los árboles que caracteriza al centro de la ciudad sevillana, como son los naranjos. Además, esta vestimenta está compuesta por cáscara de naranja, plástico reciclado y lyocell a partir de pulpa de madera. Este último componente ha sido ya utilizado por el Real Betis en distintas vestimentas que ha lucido en años anteriores, una muestra más de su repetido compromiso con esta causa.

Uno de los que ha comparecido en el acto ha sido Rafael Muela, gerente de la Fundación del Real Betis Balompié. Entre otras cuestiones, ha destacado también que esta camiseta tiene una textura que quiere asemejarse a la rugosidad de la naranja, todo con esa intención de darle importancia a este árbol que surge el centro de la ciudad y que tan característico es por la naranja amarga que aporta para distintos usos. También ha hablado Eugenio Domínguez Vílchez, catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba y que, como él mismo ha admitido, es bético de sangre. En sus palabras, ha querido recordar los éxitos del Real Betis, haciendo un símil con estos árboles muy presentes en Sevilla.

También ha sido presentada la camiseta de porteros, que vestirá el guardameta elegido en este caso por Manuel Pellegrini. En este caso, esta camiseta es azul con esos mismos detalles naranjas, haciendo que todos tengan esos mismos detalles y componentes. En los próximos días, se anunciarán más actividades para que el próximo día el Estadio de La Cartuja pueda vivir una jornada Forever Green, con el medio ambiente siempre en el centro de la diana.