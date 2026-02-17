Antony causa baja en la vuelta al trabajo del Betis: luz ámbar para Bellerín, verde para Cucho Hernández y Chimy Ávila

Como viene siendo habitual, el extremo brasileño comienza esta nueva semana de entrenamientos quedándose en el gimnasio; mientras el lateral catalán se reintegra poco a poco en el grupo y los dos atacantes confirman sus respectivas recuperaciones

La plantilla del Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este martes, después de haber gozado de un día de descanso tras la victoria del pasado domingo en la visita liguera al RCD Mallorca (1-2) que le colocó a sólo cuatro puntos de la 'zona Champions' en la clasificación. Los pupilos de Manuel Pellegrini han saltado al césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en torno a las 11:00 horas de esta soleada mañana y han comenzado a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Rayo Vallecano en el Estadio de La Cartuja, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports pendiente del estado físico de jugadores como Antony, Bellerín, Cucho y Chimy.

Antony, ausencia esperada en la primera sesión del Betis para preparar el duelo contra el Rayo

Como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, Antony dos Santos no ha saltado a los terrenos de juego de Los Bermejales junto al resto de sus compañeros y se ha quedado en el gimnasio junto a los preparadores físicos y recuperadores del Betis, tratándose de esa molesta pubalgia que viene mermando físicamente al brasileño a pesar de los excelentes números que firma en la presente temporada.

El '7' verdiblanco suma ya 10 tantos y 9 asistencias en la presente 2025/2026; la última de ellas, en Son Moix, para Cedric Bakambu después de haber intervenido también en el momentáneo 0-1 con un disparo rechazado por el portero bermellón Leo Román y remachado a gol por su socio Ez Abde. 9+6 suma ya el extremo marroquí este curso, a pesar de perderse las primeras jornadas de liga por una lesión de tobillo y de causar baja durante un mes de competición por encontrarse con su selección jugando la Copa de África.

Cucho Hernández y Chimy Ávila se entrenan con el grupo

Si el semáforo del Betis arranca la semana con la esperada luz roja para preservar el estado físico de Antony -Pellegrini explico que sufre más con los entrenamientos que en los partidos (jugo 90' en Mallorca)-, el entrenamiento de este martes ha encendido una bombilla verde para el Cucho Hernández y el Chimy Ávila, quienes han vuelto a trabajar con el grupo después de ejercitarse en las dos últimas sesiones de la semana pasada sin llegar a tiempo de entrar en la lista de convocados de Pellegrini para viajar a tierras baleares.

Bellerín ya pisa césped pero aún trabaja de manera parcial

Asimismo, la luz brilla en ámbar para Héctor Bellerín, otro de los muchos convalecientes que tiene el Real Betis. El lateral derecho barcelonés se ha dejado ver en los minutos abiertos a los medios de comunicación pisando césped, aunque sólo se ha entrenado con el grupo de manera parcial, antes de seguir trabajando en solitario haciendo ejercicios de recuperación y fortalecimiento.

El catalán acumula más de un mes de baja debido a un problema muscular que sufrió el pasado 10 de enero ante el Real Oviedo y se ha perdido los últimos nueve partidos que ha disputado el Real Betis entre LaLiga (cinco), la UEFA Europa League (dos) y la Copa del Rey (otros dos). Su vuelta se antoja algo precipitada de cara el duelo del sábado contra el Rayo Vallecano pero la idea es que pueda llegar bien para El Gran Derbi del próximo 1 de marzo ante el Sevilla FC en La Cartuja.

Mucho más tiempo necesitarán para recuperarse los tres lesionados de larga duración que siguen en la enfermería verdiblanca: Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso. El Real Betis volverá a ejercitarse en horario matinal durante el miércoles, el jueves y el viernes, día en el que Manuel Pellegrini pasará por sala de prensa para analizar la previa de un nuevo compromiso liguero al que acudirá con Valentín Gómez como único apercibido de sanción.