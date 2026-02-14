Valentín Gómez, en el alambre para el Mallorca-Betis con el derbi como agravante

Pellegrini, que fue tajante en rueda de prensa, tiene que tomar una decisión importante con el central argentino de cara al choque de mañana por el riesgo de perderlo contra el Sevilla

Aunque todavía resta dos partidos por delante, el de esta jornada y el de la siguiente, empieza a resultar inevitable mirar de reojo al derbi por su proximidad en el calendario, pues se disputa el domingo 1 de marzo en La Cartuja.

Tanto es así que a los dos técnicos se les ha cuestionado en vísperas de los partidos contra Alavés y Mallorca acerca de los apercibidos, lo que nunca suelen preguntarle, por si condicionan sus planes debido a que cada vez está más cerca la disputa del derbi. Y es que hay numerosos futbolistas en riesgo al tener cuatro amarillas, los cuales podría forzar la quinta para llegar libre al duelo cainita, o, incluso, tres, pues aún pueden ver dos en los encuentros que restan.

Pellegrini, claro en su postura, solo tiene mañana a un apercibido

Pellegrini fue tajante a este respecto en la comparecencia ante los medios de esta mañana. "Personalmente, no lo miro, ni me interesan los que tienen tarjeta amarilla y los que no tienen tarjeta amarilla. En cada partido tratamos de hacer el mejor once inicial. No debemos dejar de lado todo el resto de las competiciones porque tengamos un derbi adelante", señaló el chileno, que solo puede alinear a un futbolista en el umbral de la sanción.

Así, ahora mismo los apercibidos son Valentín Gómez y Chimy Ávila, y el delantero no ha entrado en la lista definitiva pese a que los últimos entrenamientos se ha ejercitado de forma parcial con los compañeros. Por ende, el único que encuentra en el alambre en este momento es el central argentino, que en los dos últimos partidos ligueros, ante Valencia y Atlético, solo ha disputado un minuto, mientras que completó el encuentro copero contra los colchoneros.

Está por ver la decisión que toma Pellegrini con su comodín defensivo después de sus declaraciones en rueda de prensa, si alinea con la posibilidad / riesgo de que vea amarilla y se pierda la cita contra el Rayo, pero esté seguro para el derbi, o si prolonga su suplencia en el campeonato liguero aumentando la amenaza de cara a la visita del Sevilla a La Cartuja.

Cabe recordar que el zaguero de 22 años se ha convertido en un as en la manga para el chileno por su capacidad para jugar de central y de lateral izquierdo, lo que le ha permitido tener protagonismo en su primera temporada como bético. No en vano, acumula ya un total de 2.025 minutos repartidos en 28 partidos, con el bagaje de un gol. No cabe duda de que no tenerlo en el derbi sería una mala noticia por las soluciones que aporta.