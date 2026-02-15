Hasta Iturralde González y Manolo Lama coinciden en los 'piscinazos' de Vinicius: "No hay debate, hay mucha más piscina que penalti"
Tanto en la SER como en la COPE analizaron la polémica arbitral del Real Madrid-Real Sociedad centrado en los dos penaltis sobre el brasileño, al que sañalaron por sobreactuar, no entiendo ademá que el VAR no avisara al colegiado de campo: "El VAR cuando le interesa corrige y cuando no, no corrige"
La Real Sociedad cayó 4-1 en el Santiago Bernabéu pero el partido estuvo marcado por dos penaltis muy polémicos que pitaron al Real Madrid y que, sin duda, allanaron el camino del triunfo merengue para ponerse momentáneamente líder de LaLiga. Ambas acciones tuvieron a los mismos protagonistas, Aramburu como infractor y Vinicius como objeto de la infracción, aunque para muchos especialistas, ambos penaltis dejan dudas sobre su legalidad.
Uno de los que no dudó en pronunciarse fue el exárbitro y ahora analista arbitral en Carrusel Deportivo de la SER, Iturralde González. Para el vasco, ninguno de los dos penaltis debió ser señalado.
"En el primero el contacto para mí no es suficiente. Hace más Vinicius por tirarse", analizó sobre el primero, pero en el segundo fue más tajante todavía. "No hay debate posible. Se está tirando mucho antes de que haya ningún contacto. Le deberían haber llamado del VAR", añadió señalando que el doble error arbitral, tanto de Hernández Maeso sobre el campo como de Trujillo Suárez en la sala VOR.
Paco González y Manolo Lama lo tienen claro también
En Tiempo de Juego, de COPE, también analizaron los dos polémicos penaltis sobre Vinicius y prácticamente hubo unanimidad en los dos 'piscinazos' del brasileño. En primer lugar se pronunció Paco González.
"Cuanto más lo veo menos penalti me parece. Contacto entre el muslo derecho de Aramburu y el pie derecho de Vinicius hay. Yo no lo pitaría porque es que le veo con unas ganas de tirarse desde que le ha superado... y va con la pierna izquierda ya totalmente recta dejándose caer. Hay mucha más piscina que penalti. Entiendo al árbitro porque en directo me ha parecido un 'penaltazo'", rectificaba el director del programa tras ver la acción repetida.
Más contundente se mostraba Manolo Lama. "Él se tira. Yo no entiendo, porque para eso está el VAR. El problema es que el VAR cuando hay contacto ya no te corrige y yo no lo entiendo. Lo dijo Pacheta ayer: 'El VAR ha venido a corregir mucho, pero hay días que no le apetece corregir'. Cuando le interesa corrige y cuando no, no corrige. Hoy no ha corregido", sentenció.
El experto arbitral del espacio radiofónico, Pedro Martín vio tanto intención de cometer penalti como de dejarse caer, por lo que no lo pitaría: "Es un penalti que iba a ser penalti por la posición de Aramburu, porque ha hecho la tijera e iba a derribar a Vinicius pero es que se ha tirado antes de que le toque. Para mí cuando uno se tira no es penalti". Además, aclaró que no es una acción de VAR porque "este año intervienen poco, no cuando hay contacto".