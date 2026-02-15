Gonzalo le manda un mensaje al vestuario del Real Madrid

El delantero madridista, autor del 1-0 frente a la Real Sociedad, volvió a evidenciar que está preparado para asumir la responsabilidad del gol en el ataque blanco. Y también lo que siente por este escudo

Máxima rentabilidad y máximo compromiso. No se le puede pedir más a Gonzalo García, delantero del Real Madrid. Cada vez que el equipo le ha necesitado, no ha fallado y, ante la Real Sociedad, su gol permitió a los de Arbeloa afrontar el partido con mucha más tranquilidad.

Tras el triunfo ante el conjunto vasco, valoró el estado del equipo y le mandó un mensaje a todo el vestuario por si a alguien se le había olvidado lo que significaba jugar en este cub: "Este escudo nos exige ir al máximo".

En declaraciones a Real Madrid TV, el ariete blanco analizó el choque contra los de Matarazzó, quien encajó su primera derrota en el banquillo donostiarra: "Ha sido un partido bastante positivo de todo el equipo con un resultado contundente. Hemos merecido los tres puntos. Sabíamos que la Real Sociedad venía en una buena dinámica, sin perder en sus nueve últimos partidos. Hemos empezado pisando el acelerador desde el principio sin querer frenar para hacer el máximo número de goles posibles".

Agradecido al pase de gol que le puso Trent Alexander-Arnold, Gonzalo se quedó más que con el gol marcado, con una ocasión clara que perdonó: "He metido un gol, me han sacado otro bajo palos y he fallado una muy clara que no la he metido, me la guardo para la siguiente. Contento y espero sumar más goles con esta camiseta. Todos sabemos que Trent tiene una calidad tremenda, me ha puesto un caramelo que era difícil fallarlo".

En la cabeza de Gonzalo ya está la revancha del martes en Da Luz ante el Benfica: "Sabemos la importancia que tiene. El escudo nos exige al máximo. Vamos a afrontar el partido con muchas ganas y ambición para llevarnos la victoria en los dos partidos".

Courtois reconoce que tuvieron una ligera ventaja

Mientras tanto, Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, ensalzó la imagen de su equipo en la goleada a la Real Sociedad (4-1), para encarar con optimismo la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el Benfica."Nos vamos con muy buena sensación, hemos hecho un gran partido. Los últimos minutos se volvió más loco de ida y vuelta pero vamos con confianza al partido ante el Benfica", dijo Courtois."Es verdad que quizás a la Real le faltaba algún jugador por su esfuerzo en la Copa pero hemos estado muy bien de cara a la portería tras una buena semana de trabajo. Una buena victoria", añadió en Real Madrid TV.

Courtois celebró el regreso de jugadores tras lesión y que Álvaro Arbeloa no cambie de demarcación a centrocampistas como Fede Valverde y Eduardo Camavinga."Estamos felices de que jugadores que estaban lesionados están volviendo como Rüdiger, Trent o Carva. Los necesitamos a todos. Fede ha hecho un gran trabajo de lateral pero se ve lo que ayuda en el centro del campo", valoró.

Se ha visto la calidad de Trent en varios pases muy buenos. Tener a todos listos ayuda para no poner a jugadores fuera de su posición. Espero que podamos contar pronto con los 24", sentenció.