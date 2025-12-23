Luz verde de Chimy Ávila para liberar al Betis en enero tras cambiar de opinión

El argentino es una de las llaves para firmar un delantero en enero y, al contrario que en verano, está dispuesto a poner de su parte en enero a la par que los movimientos empiezan a producirse con una fórmula preferencial

El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, confirmó durante la Junta General de Accionistas que la dirección deportiva verdiblanca trabaja a destajo parea reforzar la delantera en el mes de enero dentro del margen de maniobra que dispone el club, que se encuentra al límite por la inversión realizada en verano.

Por ello, el primer requisito para convertir en realidad el deseo de potenciar el ataque, tarea que quedó pendiente el pasado verano al no poder ejecutar la llegada de Mateo Joseph, es que se produzca alguna salida arriba, lo que se intentó sin éxito hasta última hora en el mercado anterior.

Fichaje frustrado en septiembre por las condiciones de Chimy

De hecho, una vez cerrado en España, Chimy Ávila estuvo muy cerca de firmar por Pumas tras el acuerdo alcanzado entre el Betis y el club azteca, pero el argentino, que tampoco estaba demasiado convencido de abandonar Heliópolis, no hizo lo posible para entenderse en cantidades con los mexicanos, por lo que finalmente se quedó, lo que supuso a los verdiblancos pagar 350.000 euros más por su fichaje a Osasuna al alcanzar los 44 partidos como bético.

Volantazo de Chimy de cara a enero

Ahora, tres meses y medio después de frustrarse su adiós, el rosarino vuelve a estar en la rampa de salida y en esta ocasión, según apuntan a ESTADIO con una actitud muy diferente con respecto a antaño. No en vano, Chimy sí ve ahora con buenos ojos cambiar de aires en el mercado invernal y está dispuesto a poner de su parte, por lo que ha dado luz verde a sus agentes para encontrarle equipo y escuchar con atención las propuestas que lleguen.

De hecho, indican a esta redacción que Chimy tiene mercado y que poco empiezan a producirse movimientos, aunque, a día de hoy, todavía no han cristalizado en llamadas oficiales ni ofertas concretas, si bien se respira optimismo al respecto.

En cuanto a la fórmula de salida se manejan las dos vías, tanto una cesión hasta final de temporada con opción u obligación de compra, o un traspaso a título definitivo, a priori, la posibilidad preferida por todas las partes, pero también la más complicada, pues el Betis quiere, como mínimo cubrir lo que le queda por amortizar de su fichaje, alrededor de dos millones de euros. Posiblemente, el atacante deberá también asumir una reducción de su ficha para encajar en otro club, al menos que se trate de un destino exótico tipo Arabia, a priori en un segundo plano.

Este cambio de actitud de Chimy se debe especialmente a que no ha logrado revertir su situación en cuanto a protagonismo en el equipo, con un rol muy secundario, pues, aunque Pellegrini no lo ha apartado definitivamente y lo mantenido involucrado, solo ha jugado 418 minutos repartidos en 14 minutos.