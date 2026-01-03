Ángel Torres y el fichaje del Chimy Ávila: "Espero que impere el sentido común y nos dejen"

Cuestionado por la llegada del jugador del Real Betis al cuadro azulino, el presidente del Getafe le ha pedido a Javier Tebas explícitamente que acabe de resolver el tema de Uche para poder inscribir a más jugadores

El Getafe le pasa la patata caliente a La Liga. Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este viernes, antes del inicio del choque ante el Rayo Vallecano, que para poder fichar jugadores en el mercado de invierno su club tiene que resolver su conflicto por Christantus Uche y reclamó al organismo presidido por Javier Tebas que le dejen adquirir futbolistas.

La marcha de Uche al Crystal Palace en la tercera jornada de Liga permitió al Getafe inscribir a seis jugadores que no podían jugar por el límite salarial. El atacante nigeriano se marchó a cambio de 20 millones de euros que sólo recibirá, según una cláusula, en el caso de que juegue al menos diez partidos de titular, algo que todavía no ha ocurrido.

El Getafe, necesitado de futbolistas por las lesiones y con cinco fichas sin cubrir, dependerá, según afirmó Torres en declaraciones a Movistar Plus, del permiso que reciba de LaLiga. Mientras Carlos Martín ha llegado ya, ahora las negociaciones por el bético Chimy Ávila dependen exclusivamente de lo que decida Tebas con el caso Uche. Y, por supuesto, Ángel Torres, no ha dudado en lanzarle un mensaje directo: "Va a depender del conflicto que tenemos con LaLiga con este tema. Espero que podamos resolverlo, espero que impere la sensatez, el sentido común y que nos dejen. Estamos recurriendo el recurso de LaLiga y espero que en unos días, una vez que pasen las fiestas, se arregle y que el Getafe, que tiene saldo y puede fichar, no se le prohíba".

En este sentido, recalcó que ese jugador ahora mismo Uche no pertenece a ellos: "No tiene ningún sentido. Lo que puede ocurrir con Uche, el 31 de junio diremos lo que dice el Crystal Palace. De momento, el futbolista es de ellos, está jugando y no tenemos que dar más explicaciones. Lo que ocurra en junio, será otra historia que tanto LaLiga como el Getafe tendrán que demostrar".

Un empate que maquilla la grave situación del Getafe

Y es que si Ángel Torres está buscando reforzar al equipo de Bordalás es porque es consciente de la situación por la que atraviesa el equipo azulino. Ayer viernes, sin ir más lejos, un cabezazo del uruguayo Mauro Arambarri en el minuto 91 maquilló la crisis de juego y resultados en la que vive inmerso el conjunto getafense, que acumula una sola victoria en los últimos siete encuentros.

El equipo de Bordalás sacó petróleo de un choque horrible en el que no propuso casi nada. No mucho menos que su rival, que por lo menos fue mejor en el acto inicial y se encomendó en el segundo acto a aguantar el marcador para condenarse a perder dos puntos por su poca ambición para rematar a un grupo de jugadores tocado. La realidad es que tanto los hombres de José Bordalás como los de Íñigo Pérez se cruzaron en uno de sus peores momentos del curso y con la urgencia de conseguir una victoria.