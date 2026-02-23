La FIFA da la razón al Betis, que cobrará los dos millones que faltan por Luiz Henrique, y amenaza al Botafogo

Atendida la reclamación verdiblanca: los brasileños tienen 45 días para satisfacer la deuda o estarán tres periodos de fichajes sin poder inscribir a nadie

El Real Betis ha logrado que la FIFA le dé la razón en su reclamación contra el Botafogo por la última variable del contrato de compraventa entre ambos por Luiz Henrique Rosa da Silva, cerrado hace dos mercados invernales por un montante total de 20 millones de euros. Así, según el abogado especializado Marcelo Bee Sellares, el máximo organismo del fútbol mundial habría fallado esta semana a favor de los verdiblancos, amenazando al club brasileño con tres periodos de fichajes sin poder inscribir a nadie de no satisfacer la deuda en un plazo de 45 días.

El 'Fogao' consigue una pequeña rebaja en relación con su contraoferta, pues se acepta la deducción del 2,5% destinado al mecanismo de solidaridad (a favor del Fluminense) y un 2% del interés anual (del 20% al 18%, no al 5%, como querían los blanquinegros), pero deberá hacer frente a una multa de 165.000 dólares por la demora y los 25.000 dólares de las costas judiciales. Por tanto, en La Cartuja cerrarán de sobra el presente ejercicio fiscal con sus cuentas al día en este apartado.

Penalizaciones aparte, el Real Betis recibirá más de la cantidad inicial pactada entre las partes, pues serán 1.950.000 euros más 175.500 por los intereses derivados del retraso desde el 2 de junio de 2025. La suma global alcanza los 2.125.500 euros, circunstancia que eleva los beneficios de una operación, sin lugar a dudas, rentable y oportuna, ya que el rendimiento con altibajos del extremo derecho y sus problemas extradeportivos por las acusaciones de apuestas ilegales incitaban a una venta por la vía rápida.

Una operación harto rentable: la plusvalía por Luiz Henrique

Aunque las cifras bailan según la fuente, ESTADIO Deportivo ha podido saber que el fijo que pagó el Real Betis al Fluminense fue de siete millones de euros por el 100% de los derechos deportivos y el 85% de los económicos, más unas variables, algunas de ellas de difícil cumplimiento, que elevarían el montante total hasta los 12,6 millones. La operación se realizó en euros, no en dólares. Finalmente, el desembolso rondaría los 10 millones, de los que ha recuperado bastante, pues la plusvalía (por encima de los 6,5 millones) en la venta al Botafogo es alta. De momento, se alcanzaron los 20 millones pactados, de los que tres millones irían a parar al club tricolor, descontándose un 2,5% también (medio millón) a efectos del mecanismo de solidaridad de la FIFA para las entidades formadoras.