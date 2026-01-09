Dani Rodríguez, la opción más fiable para el centro del campo del Getafe

El exjugador del Mallorca sigue siendo agente libre, pendiente de poder firmar gratis con un equipo en este mercado de fichajes, siendo el equipo de José Bordalás uno de los candidatos a lograr la incorporación del centrocampista de 37 años

El Getafe perfila el mercado de fichajes de enero en busca de nuevos refuerzos para la plantilla de José Bordalás. La lesión de Borja Mayoral y los problemas ofensivos del equipo madrileño obligan a la dirección deportiva a firmar incorporaciones en esa parcela. En este sentido, uno de los que más ha sonado es el 'Chimy' Ávila, futbolista del Real Betis, aunque una reunión con LaLiga podría haber descartado su llegada. Otro podría ser Dani Rodríguez, un experto en la zona de tres cuartos y que ayudaría al equipo tener más efectividad en los duelos.

El escenario que se abre para el Getafe si termina firmando a Dani Rodríguez

Dani Rodríguez se encuentra como agente libre tras llegar a un acuerdo con el Mallorca para la rescisión de su contrato. El futbolista de 37 años está sin equipo pero preparado para comenzar una nueva aventura, con el Getafe siendo uno de los equipos más interesados en lograr su fichaje. José Bordalás tendría en su plantilla a un jugador que viene de lograr siete asistencias la pasada temporada, entrando en los diez con más pases de gol de toda LaLiga EA Sports. Además, el centrocampista suele jugar en la zona de tres cuartos, lo que ayudaría al conjunto azulón en esa parcela, muy dañada en la primera parte de la campaña y ahora con la dura lesión de Borja Mayoral. Por su parte, el de Betanzos dijo adiós al conjunto de Jagoba Arrasate siendo el jugador con más pases de gol de la historia del Mallorca, con un total de 39, además de ser el 4º con más centros precisos y el 6º que más pases dirigió.

Además, sus 183 partidos en la máxima categoría del fútbol español permitirían que Dani Rodríguez tuviera un rendimiento inmediato en el Getafe, donde se encuentra un David Soria que podría ser la llave de los fichajes. En este sentido, el ya exjugador del Mallorca ha logrado 17 goles y 27 asistencias en LaLiga, números que hablan de un futbolista que ha dejado huella, principalmente, en el conjunto de Jagoba Arrasate, donde ha defendido la camiseta durante ocho temporadas. Por otra parte, su efectividad en los pases de gol la pasada temporada le dejó en la misma clasificación que jugadores como Lamine Yamal, Vinicius, Isco, Nico Williams o Álex Baena.

Dani Rodríguez y el encaje con Juanmi o Adrián Liso

De esta manera, cabe destacar los problemas del Getafe en la parcela ofensiva, donde incluso Mario Martín, pivote, tuvo que ser alineado en la punta de ataque en el último encuentro contra el Rayo Vallecano. Además, el poco protagonismo de Juanmi y la lesión de Borja Mayoral podrían acelerar las necesidades de la dirección deportiva para firmar el fichaje de Dani Rodríguez. Además, el conjunto de José Bordalás es el segundo equipo que más duelos realiza de LaLiga EA Sports, con 2.086. Por su parte, el exjugador del Mallorca fue el que más posesiones ganó la temporada pasada, con 178, además de ser el que más intercepciones realizó con 20 y más duelos defensivos ganó, con 102, sellando un porcentaje en este aspecto de 44,51%.