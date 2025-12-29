Borja Mayoral hace saltar las alarmas por una nueva lesión de rodilla

El delantero del Getafe ha vuelto a sufrir problemas musculares, pero esta vez en la rodilla derecha y no en la izquierda, de la que se operó en marzo del año pasado, por lo que podría estar apartado de los terrenos de juego, en el peor de los escenarios

Borja Mayoral no va a terminar de la mejor manera el año 2025. El delantero del Getafe ha vuelto a caer lesionado y será baja para José Bordalás de cara al próximo es de enero. En este sentido, el futbolista de 28 años sufre problemas musculares en su rodilla derecha, la contraria a la que se tuvo que operar en marzo de 2024, suponiendo un duro palo para el jugador. De esta manera, el conjunto azulón, que ya mira al mercado de fichajes de invierno, podría buscar una solución nueva de urgencia ante la ausencia prevista del ex del Real Madrid.

Lesión y contratiempo para Borja Mayoral en el Getafe

Borja Mayoral ha hecho saltar las alamar en el Getafe. Mundo Deportivo ha informado que el delantero ha caído lesionado por unas molestias en la rodilla derecha, lo que ha hecho crear la preocupación en el conjunto de José Bordalás, que sigue de cerca la situación del Chimy Ávila, futbolista del Real Betis. No obstante, queda por ver el parte médico oficial del club, que informará exactamente qué sufre el futbolista y el tiempo de baja. En este sentido, el medio anteriormente citado se anticipa y apunta que en el peor de los casos el jugador de 28 años podría estar apartado de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas de baja, suponiendo un importante contratiempo para la plantilla. Además, cabe recordar que Borja Mayoral es un jugador imprescindible en el once del equipo azulón. De hecho, solo se ha perdido tres encuentros oficiales en lo que llevamos de temporada 2025/2026, contra el Celta de Vigo en Balaídos, ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y frente al Real Madrid en El Coliseum, todos de LaLiga EA Sports y dejando un registro de dos victorias y una derrota.

Por otra parte, el Getafe afronta un mes de enero con cuatro encuentros exigentes de LaLiga EA Sports, en los que la baja de Borja Mayoral sería importante a la hora de preparar el partido. En primer lugar, los de José Bordalás visitarán al Rayo Vallecano este viernes, en el duelo correspondiente a la jornada 18 del campeonato doméstico. Tras ello, el conjunto azulón recibirá a la Real Sociedad, Valencia y, por último, se enfrentará al Girona en Montilivi. Sin embargo, la relevancia de la ausencia del delantero se ve reflejado en los tantos que ha firmado hasta la fecha, ya que el pasado octubre logró se el máximo goleador de la historia del club.

La lesión de Borja Mayoral puede acelerar la llegada de un delantero

Con la lesión de Borja Mayoral, a la espera de la confirmación oficial del Getafe, José Bordalás podría utilizar a Juanmi en la punta de ataque para los próximos encuentros, que ha sido suplente en los últimos partidos de LaLiga EA Sports y sí teniendo más protagonismo en los de Copa del Rey. Por otro lado, Adrián Liso puede ser otra de las soluciones ofensivas, así como Álex Sancris. Todo ello, sin dejar atrás el interés del conjunto azulón en Chimy Ávila, con el que se podrían acelerar las negociaciones ante el contratiempo del delantero español.