Juan Bernat, una oportunidad en el mercado de invierno
El lateral izquierdo de Cullera lleva tres meses preparándose a tope para tener su momento en este mercado de enero, está libre tras acabar contrato con el Getafe y listo para competir: "Estoy recuperado, le puedo dar cosas al equipo al que vaya"
Juan Bernat echa de menos entrar a un vestuario, ver las caras de sus compañeros y ponerse a entrenar en grupo. Desde el pasado verano está sin equipo tras recuperarse de una lesión y aunque tuvo interés del algún equipo, nada llego a buen puerto, quedándose a la espera de la apertura del mercado de enero para tener más opciones donde elegir.
El lateral izquierdo, a sus 32 años, tiene todavía mucho fútbol en sus botas y tras pasar por Valencia, Bayern de Múnich, PSG, Benfica, Villarreal y Getafe, espera en este mes de enero encontrar su próximo destino. "Durante el verano que venía de una operación reciente, tuve oportunidades pero al final el mercado tiene esas situaciones y no acabó de darse. Ahora se abre de nuevo el mercado de enero y con las máximas ganas e ilusión de poder competir en el fútbol que es lo que más quiero", asegura en una entrevista a Superdeporte.
Mientras tanto, Bernat se ha estado ejercitando en solitario, con un preparador físico para llegar en plenas condiciones al mercado de enero: "Desde que se acabó la temporada, porque la temporada pasada acabé jugando con mucho dolor, me esperé a que acabara el curso porque quería ayudar al equipo con el objetivo. Luego decidí operarme para estar al cien por cien este año. Desde que me operé llevo seis meses trabajando haciendo de todo, gimnasio, campo, fisio... para estar al cien por cien. Y ahora estoy al cien por cien y ahora estoy esperando a que llegue alguna oportunidad. Estoy recuperado y llevo ya tres meses al cien por cien listo para volver a competir y con ganas de que llegue el momento".
Aunque Bernat reconoce que se siente raro sin la rutina diaria de entrar en un vestuario de equipo: "Es difícil y raro. Llevo seis meses que no estoy con un equipo y se hace raro la rutina y al final disfruto también entrenando. Aunque sea solo. Me gusta mucho entrenar, cuidarme e intentar mejorar algunos aspectos que me tocaba mejorar. Se hace duro y un poco difícil ahora solo, pero a veces viene bien también para resetear y recuperar la máxima ilusión".
Con muchas ganas de un nuevo reto
Bernat está deseoso de que el mercado empiece a moverse y tener así de nuevo un equipo en el que competir día a día. "Quiero que llegue ya rápido esa oportunidad porque un futbolista quiere competir porque para eso luchamos y trabajamos. Eso es lo que más quiero. Volver a competir y disfrutar del fútbol. Con ganas de aportar mis condiciones, mi experiencia y confío plenamente en mí. Tengo muchas ganas de competir. Creo que con mis condiciones, mi experiencia, y que además estoy preparado al cien por cien, le puedo dar cosas al equipo al que vaya", explica.