Bernat se deja querer por el Valencia: "Siempre dije que me gustaría poder volver"

El lateral izquierdo lleva sin equipo desde el pasado verano cuando puso fin a su vinculación laboral con el Getafe CF. Desde entonces, el futbolista se entrena en solitario en busca de una oportunidad. No le cierra la puerta a volver al Valencia CF lo que le gustaría bastante

Juan Bernat, que actualmente se encuentra sin equipo, ha roto su silencio para dejarse querer por el Valencia CF. El lateral izquierdo no se ha mordido la lengua y ha señalado abiertamente que le gustaría fichar por el Valencia CF del cual se marchó en el año 2014 cuando fue fichado por el Bayern Munich. A sus 32 años, Bernat ha asegurado que aún puede dar mucho y también ha opinado sobre la situación deportiva actual por la que atraviesa el Valencia CF.

Bernat, que lleva sin equipo desde el pasado verano cuando se desvinculó del Getafe CF, ha explicado que se ve aún con muchos años de fútbol por delante. "Sí, creo que muchos años quedan. Siempre he tenido la idea de alargar mucho la carrera. Creo que me cuido para eso también. Me gustaría disfrutar muchos años más del fútbol", ha dicho en una entrevista en Superdeporte.

El lateral izquierdo ha señalado lo que aún puede aportar a un equipo de la élite del fútbol español. "Son muchos años compitiendo en la élite. En grandes clubes, jugando competiciones europeas... creo que en ese aspecto puedo aportar muchas cosas. Y luego obviamente seguir mejorando en otros aspectos porque creo que siempre se puede mejorar. Esa es mi mentalidad. Mejorar cada día y vivir para el fútbol. Eso es lo que estoy haciendo".

Por otro lado, Bernat se ha dejado querer por el Valencia CF. "Siempre he dicho que me he criado en el Valencia... Estuve desde los 6 años hasta los 21 que me marche. Desde que me fui siempre dije que me gustaría volver. Volver no solo depende de mí, pero siempre he dicho eso. Que me gustaría volver al club donde me dieron la oportunidad de convertirme en jugador profesional. Era mi sueño. Lo que pasa es que en el fútbol nunca se sabe".

A continuación, Bernat se ha ratificado en sus palabras para no cerrarle la puerta al Valencia CF. "Nunca. Desde que me fui. Siempre dije que me gustaría poder volver y competir a gran nivel en el Valencia. No sé si se dará, pero siempre lo he dicho. Pero bueno... no sé si se dará".

Bernat analiza la actual situación deportiva del Valencia CF

Juan Bernat, por otro lado, ha analizado la actual situación deportiva del Valencia CF la cual es muy diferente a cuando se marchó del club en el año 2024. "Ha cambiado mucho. Estar cerca de la zona de descenso, salvarse al final... no es el Valencia que todo el mundo conoce. Ese Valencia que hace 15 años se conseguía entrar en Champions, estar en puestos europeos... ahora son otros momentos, pero el Valencia volverá a estar donde merece. Por equipo, por afición... volverá arriba".