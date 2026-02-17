Selton, fuera del Athletic Club, 'llama' a Ernesto Valverde

El atacante del Athletic Club debuta con la Selección española su-19 dejando grandes detalles de calidad y, sobre todo, buscando la aprobación de Ernesto Valverde para contar con más minutos en LaLiga

El Athletic Club sigue de cerca las aventuras de Selton con la selección española Sub 19. El futbolista rojiblanco ha debutado con el combinado nacional y lo ha hecho dejando 'perlas' sobre el terreno de juego. Los jóvenes futbolistas españoles han cumplido ante Noruega a la que han goleado por 4-1. El Athletic Club posó las miradas en su joya que aprovechó los minutos jugados para 'llamar' a Ernesto Valverde tras la falta de minutos en el Athletic Club en las últimas jornadas.

Selton busca la confianza de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Si por algo se caracteriza Selton Sánchez es por su desparpajo con tan solo 18 años. El joven futbolista del Athletic Club es una joya curtida en Lezama y en el club lo saben. Quién también es conocedor de ello es Ernesto Valverde, a pesar de que no ha contado mucho con Selton en las últimas jornadas de LaLiga. Por ello, el joven atacante del Athletic Club ha visto una oportunidad de oro en la Selección española sub-19, dónde ha completado un auténtico partidazo ante Noruega. El mediapunta terminó el partido sin ver puerta, pero estuvo muy cerca de anotar uno de los goles del año con una rabona que a punto estuvo de acabar en el fondo de las mallas.

A Selton se le ve con ganas y con fuerzas de aportar al Athletic Club en un momento delicado de la temporada, aunque con la vuelta de Sancet las puertas se cierran un poco más para el joven futbolista que sigue tratando de ganarse la confianza total de un Ernesto Valverde que no termina de verlo claro. Fuera del Athletic, Selton busca brillar y destacar para sembrar la duda en el técnico vasco que escucha y sigue atentamente los pasos y el clamor del mediapunta vasco.

Valverde justifica el frenazo de Selton en el Athletic Club

Y es que el frenazo que ha sufrido Selton en el Athletic Club, especialmente en LaLiga tras su debut tiene una explicación lógica por parte de Ernesto Valverde, que necesita veteranía para aupar a un Athletic Club irregular. "Selton es un jugador con unas cualidades difíciles de encontrar en cualquier equipo y en el Athletic Club más, es un jugador diferente, muy diferente a otros, y es verdad que tuvo una buena entrada en el equipo", comenzaba diciendo el técnico rojiblanco. "Lo que pasa es que estamos en una situación que no es sencilla y momentos en los que las cosas vienen un poco duras, es más difícil en ese sentido ir introduciendo jugadores de este perfil, a pesar de que Selton sigue con nosotros y puede jugar en cualquier momento, porque yo le veo con muchas cualidades", destacaba Ernesto Valverde tal y como contamos en ESTADIO Deportivo.