El Athletic, obligado a tomar una decisión con Gerenabarrena este verano

El centrocampista está rindiendo a gran nivel en un CD Castellón que es líder en solitario en la Segunda división. Su situación contractual hace que la dirección deportiva que lidera Mikel González tenga que actuar una vez regrese de su cesión en el equipo castellonense

Beñat Gerenabarrena, futbolista del Athletic Club, está jugando muy bien en el CD Castellón en donde está cedido.IMAGO

El Athletic Club mira desde la distancia, con mucho orgullo, que la cesión de Beñat Gerenabarrena en el CD Castellón está saliendo a la perfección. Justo como deseaba. El centrocampista no tenía sitio en el primer equipo que entrena Ernesto Valverde de cara a esta temporada y lo mejor era que se marchara para continuar progresando. Objetivo que se está cumpliendo y que va a provocar que cuando termine esta campaña la dirección deportiva del Athletic Club se vea obligada a tomar una decisión sobre el futuro de Gerenabarrena.

Beñat Gerrenabarrera acaba contrato en el verano de 2027 con el Athletic Club

A corto plazo, el Athletic Club tiene bien atado a Beñat Gerenabarrena. El centrocampista volverá al equipo vasco una vez termine su cesión en el CD Castellón esta temporada ya que en el acuerdo entre los clubes no había pactada ninguna opción de compra. El detalle que provoca que el Athletic Club tenga que actuar este próximo verano para aclarar el futuro de Beñat Gerenabarrena es que el jugador acaba contrato el 30 de junio de 2027.

Es decir, cuando Beñat Gerenabarrena se reincorpore al Athletic Club estará en su último año de contrato. Con esta situación, el club vasco y la dirección deportiva que lidera Mikel González tienen que renovar al centrocampista ante el riesgo de perderlo gratis una vez finalice la campaña 2026/2027. No debe haber problemas para llegar a un entendimiento ya que Beñat Gerenabarrena es un futbolista criado en la casa y que se identifica con el equipo al cien por cien, siendo un meta triunfar algún día en el Athletic Club.

Con todo, existe un problema para Beñat Gerenabarrera y es que actualmente el Athletic Club tiene a cuatro centrocampistas con contrato en vigor y que, a priori, van a continuar la próxima temporada: Mikel Jauregizar, Beñat Prados, Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Vesga. De todos ellos, el que puede salir es Mikel Vesga debido a su edad y a su rol menos protagónico en el equipo.

Con esta situación, lo único que está claro es que Beñat Gerenabarrena volverá en verano al Athletic Club y hará la pretemporada con el primer equipo para intentar ganarse un puesto en la plantilla de cara a la siguiente campaña.

Beñat Gerenabarrena, titular indiscutible en el CD Castellón

Beñat Gerenabarrena es una de las grandes revelaciones de esta temporada en la Segunda división de España ya que el centrocampista, que llegó sin hacer mucho ruido, se ha consolidado como titular indiscutible en el CD Castellón que es líder en solitario de la competición.

El centrocampista, de 22 años, ha disputado 23 partidos y 1.409 minutos en los que ha marcado dos goles y ha dado una asistencia en lo que va de temporada.

Por tanto, el Athletic Club tiene en Beñat Gerenabarrena un nuevo jugador al que probar para ver si es válido para lograr sus objetivos en próximas temporadas.