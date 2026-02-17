Nico Williams se pone en las manos milagrosas de Mendiguchia: el especialista elegido para su pubalgia

El extremo del Athletic parará durante varias semanas para intentar frenar sus cada mayores molestias de pubis que no le están permitiendo jugar al 100%

Nico Williams se ha visto obligado a parar por segunda vez esta temporada para tratarse de su pubalgia. El extremo del Athletic Club arrastra las molestias en el pubis desde el comienzo de la temporada, la que empezó jugando pero a los tres partidos tuvo que parar por primera vez. Entonces llegó a perderse seis partidos, cuatro de LaLiga y dos de Champions aunque tras un mes sin competir y prácticamente haciendo trabajo en solitario le costó varios partidos coger el ritmo.

Desde entonces, eso fue a comienzos de octubre no ha parado de jugar hasta principios de febrero, unos cuatro meses en los que el rendimiento de Nico Williams ha sido muy irregular, alternando partidos en los que volvía a ser determinante y recordando al mejor Nico Williams con otros en los que pasaba completamente desapercibido. Y es que como ha explicado en más de una ocasión el propio jugador, la pubalgia es una lesión muy particular cuyo dolor viene y va, limitándole más en unos partidos que en otros.

Sin embargo, ahora se ha tomado la decisión de volver a parar. Así lo ha comunicado el propio club. "El futbolista ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias", explicaba el club rojiblanco.

Y ese tratamiento con un trabajador externo al Athletic será dirigido por Jurdan Mendiguchia, un reconocido especialista que ya ha tratado a numerosos futbolistas no solo del club guipuzcoano sino de otros muchos equipos. Según desvela El Correo, Nico Williams se trasladará a Barañain, donde Mendiguchia dirige el centro de entrenamiento deportivo y fisioterapia Zentrum.

Mendiguchia tiene un amplio bagaje y conocimiento de todo lo relaciones con el deporte y la salud, habiéndose diplomado en Fisioterapia en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, además de haber completado su formación en el Cincinnatti Children's Hospital y en la University of Waterloo de Canadá. Desvela el medio vasco que Iker Muniain siempre ha sido uno de sus pacientes de confianza ayudándole a recuperar de sus dos graves lesiones de rodilla, aunque hay muchos más, para lo que solo hace falta echar un vistazo a su perfil en Instagram.

Nico Williams y el Athletic se entregan a las milagrosas manos de Mendiguchia para intentar que la pubalgia remite todo lo posible y el futbolista puede tener un buen final de temporada.