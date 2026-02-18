El Valencia da el paso con Foulquier y ya tiene casi cerrado a su sustituto: los detalles del acuerdo con Saravia

El club ha tramitado la baja federativa del lateral diestro de Guadalupe, condición indispensable para realizar un fichaje en el mercado de jugadores libres, que será salvo sorpresa el argentino Renzo Saravia

El Valencia no desaprovechará la oportunidad que le brinda el reglamento para realizar un nuevo fichaje fuera de mercado y apuntalar el lateral derecho, posición que se ha quedado bajo mínimos con 14 jornadas aún por delante y la lucha por la permanencia en LaLiga al rojo vivo. Ya durante la ventana de transferencias de enero se tanteó hasta última hora la posibilidad de reforzar dicho puesto con el joven serbio Kosta Nedeljkovic, que a sus 20 años podría haber sido inscrito como jugador del filial, si bien un problema burocrático frenó dicha incorporación. Pero ahora Carlos Corberán ha pedido que no se deje pasar de nuevo la ocasión y desde la planta noble de Mestalla han agarrado el toro por los cuernos.

Ya hay una ficha disponible en LaLiga

El primer paso se ha dado este mismo miércoles al conocerse que el club che ha dado la baja federativa a Dimitri Foulquier, operado de su rodilla izquierda la pasada semana debido a la dolencia que venía arrastrando en dicha zona desde hace tiempo. El de Guadalupe no podrá jugar más en lo que resta de temporada y, al tratarse de una baja de larga duración (al menos cuatro meses), la normativa permite inscribir inscribir a otro futbolista en su lugar, como sucedió con Diakhaby.

Así pues, Foulquier ya no aparece en LaLiga como miembro de la plantilla valencianista, que tiene ahora 24 fichas ocupadas. Pero no por mucho tiempo. El propio Corberán admitía días atrás que “es una posibilidad que se acuda al mercado sabiendo las peculiaridades que tiene el mercado para cubrir esa posición”. Se refería con ello a que solo puede llegar un jugador que se encuentre libre. Y el elegido no es otro que Renzo Saravia.

Un tira y afloja con el Internacional de por medio

El nombre del defensor argentino de 32 años salió a la palestra a comienzos de semana y ambas partes están cerca de cerrar un acuerdo definitivo para su incorporación inmediata, aunque las negociaciones se habían enquistado en un primer momento. Sin equipo desde que el pasado 1 de enero expirase su contrato con el Atlético Mineiro, donde había militado los tres últimos años, la intención del ex canterano de Belgrano era firmar no solo por lo que resta de campaña, aspirando a una vinculación mayor en su segundo salto a Europa, pues el Oporto ya pagó 5,5 millones de euros por su pase en 2019 a Racing de Avellaneda.

El Valencia, mientras tanto, se ha mantenido firme en su postura, al no querer hipotecar su planificación, y según Tribuna Deportiva, solo faltan unos detalles para que Saravia se convierta en nuevo jugador che hasta el próximo 30 de junio de 2026. También se había apuntado el interés del Internacional de Porto Alegre, otro de los equipos brasileños en los que ha jugado, junto al Botafogo, pero el argentino habría antepuesto la posibilidad de aterrizar en LaLiga para tratar de ganarse en estos meses su continuidad más allá de la fecha indicada.

Víctor Gómez, en cartera para la 26/27

Cabe recordar que, de forma paralela, el Valencia también trabaja para reforzar el lateral derecho de cara al próximo curso, fijándose para ello en el español Víctor Gómez, ex del Espanyol y actualmente en el Sporting de Braga portugués. Y es que, además de las dudas que arroja el estado físico de Foulquier, Thierry Correira, ahora también entre algodones, acaba contrato a final de temporada. En un principio se daba por hecho que al luso le sería ofrecida la renovación, pero ahora todo está en el aire.