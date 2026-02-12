El Valencia no descarta un fichaje para aliviar el problema de Corberán en el lateral diestro: lo que ofrece el mercado

El técnico che tiene difícil contar con Thierry Correia en el derbi ante el Levante después de anunciarse que Foulquier pasará hoy por el quirófano. Si se tramita su baja de larga duración, se podría firmar a un jugador que se encuentre sin equipo

El Valencia aprovechó el mercado de enero para subsanar sus principales carencias. Pero no todas pudieron ser resueltas. Hasta última hora se tanteó el posible fichaje del joven lateral diestro serbio Kosta Nedeljkovic, que a sus 20 años podría haber sido inscrito como jugador del filial al no haber fichas disponibles en la primera plantilla. Pero un problema burocrático frenó dicha incorporación y ahora Carlos Corberán se tira de los pelos por ello, pues se ha encontrado de golpe con un serio problema en la citada demarcación.

Este mismo jueves está previsto que Dimitri Foulquier pase por el quirófano para solucionar los problemas que viene arrastrando en su rodilla izquierda. Al de Guadalupe le esperan varios meses de baja y puede que no vuelva a jugar más esta temporada. Un contratiempo que ha coincidido con las nuevas molestias físicas de Thierry Correia, que no pudo acabar el entrenamiento de este pasado miércoles y ha dejado a Carlos Corberán sin laterales específicos para el flaco derecho de la zaga.

Las opciones para el derbi ante el Levante

A ello se suma que el canterano Rubén Iranzo, que había actuado en esa posición cuando había sido necesario, también se encuentra en la enfermería por el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió a finales de la pasada semana. Por ello, al técnico che no le queda otra que reubicar a alguno de sus centrales (Unai Núñez o Eray Cömert) o darle todo el carril a Luis Rioja.

No se atisban más soluciones de momento de cara al derbi ante Levante de este próximo domingo. La opción del joven Miguel Monferrer, que ayer se ejercitó con el primer equipo, se antoja arriesgada. Pero además se da el caso del que el lateral del filial también acabó la sesión con molestias, para terminar de rematar el cuadro.

La posible recaída de Thierry Correia

Aún no se conoce el alcance de la dolencia de Thierry Correia, pero parece muy complicado que pueda ser de la partida en el Ciutat de València. Se teme que pueda haber sufrido una recaída de la lesión muscular que ya le llevó a perderse tres encuentros antes de reaparecer el pasado fin de semana en la segunda mitad del choque ante el Real Madrid. Además, los problemas físicos del luso vienen siendo recurrentes, por lo que desde Mestalla ya valoran una solución de urgencia.

Así, según ha informado la Cadena Cope, el Valencia no descarta la posibilidad de acudir al mercado para firmar a un lateral derecho en sustitución de Foulquier. Lo primero para ello sería conseguir que se certifique la baja de larga duración del ex del Granada, que debería ser como mínimo de cuatro meses, como sucedió con Diakhaby. Una vez tramitada su ficha, no obstante, la única posibilidad sería la de firmar a un jugador que se encuentre sin equipo.

El mercado de jugadores libres

Echando un vistazo a lo que ofrece el mercado de futbolistas libres, no hay grandes nombres a la vista. El más valorado según Transfermarkt (2 millones de euros) es el estadounidense Brooks Lennon, de 28 años y sin experiencia en Europa, donde pasó por la cantera del Liverpool, ahora en paro tras acabar contrato con el Atlanta United de la MLS. Sí conoce LaLiga el veterano Serge Aurier, de 33 años, que militó en el Villarreal en la 21/22 y ha tenido una última aventura en el Persepolis de Irán tras pasarse la campaña pasada en blanco.

Así, la opción más atractiva a priori podría ser la del argentino Martín Ortega, que fue objetivo del Sevilla FC en verano ante la posible venta de Juanlu al Nápoles. Además, como desveló ESTADIO Deportivo, también está en la agenda de Everton y Bayer Leverkusen, aunque no ha llegado a un acuerdo con ningún club en enero finalizar su vinculación con Tigre.