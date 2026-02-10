El temor del Valencia con Foulquier hace lamentar más si cabe el fichaje frustrado de Nedeljkovic

Corberán se queda con lo justo en el lateral diestro, pues el de Guadalupe estará varias semanas de baja e incluso existe el temor de que se pueda perder lo que resta de temporada. Si fuese así y se demuestra, se podría fichar, pero solo a jugadores libres

Nuevo problema a la vista en el Valencia. Tras la derrota ante el Real Madrid, que hizo que la afición pidiese la "dimisión" de Carlos Corberán, la plantilla che regresó al trabajo este pasado lunes con una baja ya anunciada por el propio técnico en la rueda de prensa posterior al choque ante el conjunto blanco. El de Cheste confirmó que Dimitri Foulquier, que ni siquiera estuvo en la lista el domingo tras jugar durante meses con molestias en una rodilla, "va a estar un tiempo sin estar con el equipo". Pero el reposo programado para el de Guadalupe, que renovó el pasado verano hasta 2027, puede no ser suficiente.

Corberán solo tiene a Thierry Correia en el lateral diestro

Según la Cadena Cope, se da por hecho que el ex del Granada, que no estaba ofreciendo un buen nivel, estará varias semanas alejados de los terrenos de juego. Pero incluso existe el temor de que pueda perderse lo que resta de temporada, lo que supondría un importante contratiempo. No en vano, a Corberán solo le queda la opción de Thierry Correia para el lateral diestro, con el condicionante de que el portugués, entre algodones durante buen parte del curso, también acaba de recuperarse de una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió el pasado mes de enero.

El entrenador valencianista optó ante el Real Madrid por poner en liza una defensa de cinco, con el debutante Unai Núñez como central diestro y Luis Rioja actuando de carrilero, y solo pudo volver a su dibujo habitual en el tramo final del encuentro, pues no quiso arriesgar con el luso. "Estábamos condicionados con los minutos que Thierry podía jugar. La línea de cuatro dependía de tener a un lateral derecho como es ‘Titi’. Asumir un riesgo innecesario perjudicaba al equipo a largo plazo porque, sin Foulquier, que va a estar un tiempo sin estar con el equipo, y sin Iranzo, solo tenemos la opción de Titi. Tenía que ser, entre comillas, conservador, para ayudar a que el equipo tenga lateral derecho para las siguientes semanas”, explicó.

Iranzo también se encuentra lesionado

Se da la circunstancia también referida por el entrenador che de que el tercero en discordia, el canterano Rubén Iranzo, que había actuado en el flaco diestro de la zaga cuando había sido necesario, también se encuentra en la enfermería por el esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió a finales de la pasada semana.

Así pues, de cara al decisivo duelo ante el Levante, en el que deberá buscar un fútbol más ofensivo y a priori dejará de lado el dibujo de tres centrales empleado ante el Real Madrid, Corberán solo tiene disponible a Thierry Correia. El portugués reapareció en el tramo final ante los blancos y es cuidado al máximo ante la falta de alternativas en dicha demarcación, que ya buscó ser reforzada en el pasado mes de enero. En un primer momento, de hecho, se tanteó a Buba Sangaré, que finalmente ha firmado con el Elche procedente de la Roma.

El trámite que impidió el fichaje de Nedeljkovic

Ya en la recta final del mercado, sin posibilidad de inscribir a ningún fichaje más en la primera plantilla al estar las 25 fichas ocupadas, el Valencia llegó a un acuerdo con el Aston Villa para la cesión del joven Kosta Nedeljkovic, que a sus 20 años podría haber sido inscrito como jugador del filial. Pero a última hora la operación no se concretó por problemas burocráticos que tenían que ver con su país de origen. Al no ser un fichaje para una categoría profesional, puesto que el Valencia Mestalla compite en Segunda RFEF, los trámites del visado procedente de Serbia podrían retrasarse hasta dos meses, con lo que quedó descartado.

Una segunda oportunidad en el mercado

Finalmente, el internacional serbio ha permanecido a préstamo en el RB Leipzig, con el que no juega desde el pasado 20 de diciembre. Mientras, en caso de que Foulquier se perdiese realmente lo que resta de temporada, el Valencia podría buscar una solución de urgencia para firmar a algún jugador que esté libre. Para ello, debería demostrarse no obstante la baja de larga duración del futbolista nacido en Sarcelles, al igual que se hizo con Mouctar Diakhaby.