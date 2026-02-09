John Carew, de rozar la gloria con el Valencia y pasar por la cárcel, a triunfar como actor: "Quiero ser un villano en una película de James Bond"

El delantero noruego jugó tres temporadas en el Valencia que ganó una Liga y perdió una Champions League; luego volvería a ser importante en el Lyon o el Aston Villa, pero acabó en prisión por evasión fiscal y ahora se abre hueco en la pequeña pantalla

John Carew, tercero por la izquierda en la fila superior, en el once titular de la final de Champions ante el Bayern.Imago.

Los aficionados más jóvenes del Valencia no recordarán a un corpulento delantero noruego que aterrizó en Mestalla con 21 años y durante cuatro tres temporadas, porque en la última fue cedido a la Roma, firmó 28 goles y diez asistencias en 126 partidos, siendo además uno de los titulares en la final de la Champions League que el Valencia perdió en la tanda de penaltis frente al Bayern de Múnich, jugando además todo el partido y la prórroga completa. Evidentemente hablamos de John Alieu Carew.

El noruego fue vendido en el verano de 2004 al Besiktas por 3,5 millones de euros (el Valencia pagó 8,5 en el 2000 al Rosenborg), pero sería de nuevo en el Aston Villa, entre 2007 y 2011, cuando volvería a su mejor versión haciendo 48 goles y dando doce asistencias en 131 partidos.

Sin embargo, el internacional noruego, que siempre destacó por sus 1,95 metros de altura, acabaría en prisión tras ser condenado por la justicia de su país a 14 meses de cárcel por evasión fiscal al no declarar ingresos y activos superiores a 26 millones de euros entre los años 2014 y 2019.

Desde su retirada, Carew se buscó una nueva forma vida y se esforzó para encontrarla en su otra pasión, la interpretación. En 2014 comenzó a dar sus primeros pasos en el cine, aunque desde tiempo antes ya había comenzado a prepararse. "Empecé a tomar clases de interpretación en 2009. Tuve interés en actuar durante un tiempo durante mi carrera futbolística", ha reconocido en una entrevista a The Athletic.

"De joven, me dediqué por completo al fútbol y esto llegó un poco más tarde, sin tener ninguna experiencia previa en el tema. Fue aprender sobre la teoría y la parte técnica de la actuación lo que realmente me interesó", ha explicado el noruego, que sueña con un papel en una famosa saga: James Bond.

"Quiero ser un villano en una película de James Bond. Quiero ser la mano derecha del malo, como un asesino silencioso que pierde una pelea con Bond a mitad de camino", ha desvelado el exfutbolista sobre su otra pasión, de la que nunca habló con otros compañeros de vestuario: "No creo haberles contado mucho No le di mucha importancia. No soy de los que hablan de las cosas todo el tiempo a menos que sea necesario".

Carew ha trabajado junto a Angelina Jolie y ya ha aparecido en dos exitosas series noruegas

Carew se estrenó en 2014 con un papel en la película 'Dead of Winter' y un año más tarde en 'Caudillos'. Un total de 12 trabajos desde su debut hasta ahora con cameo incluido en la superproducción de la segunda parte de Maléfica con Angelina Jolie 'Maléfica: Maestra del mal'.

Sin embargo, su papel más destacado llegó en la serie noruega 'Home Ground', que puede verse en Prime Video o 'Navidad en casa', producción de Netflix y para la que fue uno de sus fichajes estrella para su última temporada.