Rafa Alkorta, exfutbolista, critica al Real Madrid pese a ganar al Valencia: "El mismo problema que tenía Xabi Alonso lo tiene Arbeloa"

El exjugador del conjunto blanco, o Athletic Club, ha puesto el foco, además, en la figura de Arda Güler, que volvió a partir del once inicial en Mestalla y fue sustituido en el minuto 82 por Mastantuono, cuando el encuentro iba 0-1

El Real Madrid salió victorioso del encuentro ante el Valencia en Mestalla, pese a contar con bajas importantes como Vinicius, Rodrygo o Bellingham. En este sentido, los goles de Carreras y Mbappé permitieron al conjunto de Arbeloa llevarse los tres puntos del choque frente a los de Carlos Corberán. Sin embargo, tal y como viene ocurriendo en los últimos partidos, el juego del equipo blanco dejó mucho que desear. Por ello, exfutbolistas como Rafa Alkorta han criticado la puesta en escena de los merengues, poniendo el foco en la figura de Arda Güler.

Rafa Alkorta, sin pelos en la lengua con Arda Güler

Arda Güler está siendo otro de los jugadores más usados por Arbeloa desde su llegada al banquillo al Real Madrid. El paso adelante del turco esta temporada se ha visto compensado con los minutos que está recibiendo, por un lado, por parte de Xabi Alonso y por otro, por parte del técnico salmantino. De hecho, el centrocampista ha sido titular en todos los partidos con el nuevo entrenador excepto en la visita del Levante al Bernabéu, donde su entrada al terreno de juego terminó siendo clave para desatascar el choque frente a los de Luis Castro. Sin embargo, el jugador de 20 años no termina de evitar la crítica en la que es su tercera campaña defendiendo la elástica del conjunto blanco. Todo ello, tras jugar casi todo el partido ante el Valencia en Mestalla.

De esta manera, Rafa Alkorta, durante el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, fue muy claro con el momento de forma de Arda Güler, a la hora de analizar la victoria del Real Madrid contra el Valencia: "Es un buen jugador, pero se me queda corto. Hoy ha hecho tres cosas, y sin balón ha estado perdido como suele estar. Tiene el mejor pie del medio campo, eso lo sabemos. Que no quiere jugar en esa posición, también lo sabemos. A él le gustaría jugar como en Turquía, con todo el equipo jugando para él y estar por todo el campo haciendo lo que quiere. Aquí tiene otro trabajo a parte de dar el último pase. No digo que no lo quiera hacer, pero no tiene esa naturaleza. Pero no es Modric, que cuando vino al Madrid era más 'mediapuntita' y luego de repente empezó a ser un jugador super trabajador, con balón y sin balón".

El Real Madrid, sin la figura de Jude Bellingham

Además, el Real Madrid no pudo contar con la figura de Jude Bellingham, que sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda tras el partido de la jornada anterior ante el Rayo Vallecano. Por ello, Rafa Alkorta quiso recordar este factor de cara al encuentro en Mestalla: "Mi hijo me tiene machacado con este tema. Me pasa datos de cómo juega el Madrid sin Bellingham. Pero, bromas a parte, lo que hemos visto hoy es que el mismo problema que tenía Xabi lo tiene Arbeloa. Cuando los equipos te esperan atrás, hay pocos automatismos para atacar".

En cualquier caso, el Real Madrid logró su séptima victoria consecutiva en LaLiga EA Sports, que le mantiene en la lucha con el Barcelona por el liderato de la clasificación, al que le distancia tan solo un punto, tras el triunfo de los de Hansi Flick frente al Mallorca. Tras ello, los de Arbeloa se medirán con la Real Sociedad en el Bernabéu, que viene cosechando buenos resultados tras la llegada de Pellegrino Matarazzo, con el que aún no han perdido en ninguna de las competiciones.