Corberán se mantiene firme: “Tengo fuerzas para seguir y darle la vuelta a la situación”

Carlos Corberán defendió su continuidad al frente del Valencia CF, asumió las críticas de Mestalla y aseguró que ve al equipo con fuerza y compromiso para cambiar la dinámica

La noche fue especialmente dura para Carlos Corberán en Mestalla. A la derrota del Valencia CF frente al Real Madrid (0-2) se sumó un clima de fuerte tensión en la grada, donde el técnico fue señalado con silbidos y cánticos pidiendo su salida. Pese a ello, el entrenador valencianista compareció tras el partido con un mensaje claro: no se plantea dimitir y se siente con energía para revertir la situación deportiva.

“Tengo fuerzas y responsabilidad para seguir”

Corberán asumió con naturalidad el descontento del valencianismo y aseguró comprender la frustración de la afición tras una nueva derrota. El entrenador explicó que, en este tipo de escenarios, las críticas suelen dirigirse hacia el banquillo, algo que aceptó como parte del cargo. Sin embargo, dejó claro que su convicción sigue intacta y que se siente capacitado para liderar al equipo en este momento delicado.

Según el técnico, el Valencia sigue mostrando señales positivas pese a los resultados adversos. Destacó el compromiso, la actitud competitiva y la implicación de sus jugadores, aspectos que considera fundamentales para cambiar la dinámica actual.

Un equipo vivo y con identidad

Uno de los puntos en los que más insistió Corberán fue en la defensa de la identidad del equipo. Rechazó la idea de que el Valencia carezca de un sello propio y subrayó que los valores que intenta transmitir pasan por el esfuerzo diario, la lucha y la responsabilidad colectiva.

Reconoció que el equipo necesita resultados urgentes, pero aseguró que el trabajo realizado acabará dando frutos. A su juicio, el análisis debe centrarse en corregir errores y mejorar en todos los aspectos del juego para lograr un resultado positivo en la próxima jornada.

Los cambios y la reacción de la grada

El entrenador también explicó algunas de sus decisiones tácticas, especialmente el cambio de Lucas Beltrán, que generó una reacción airada en Mestalla. Corberán argumentó que el delantero estaba físicamente justo y que el equipo necesitaba nuevas soluciones ofensivas en los minutos finales, apostando por perfiles distintos como Sadiq o Ramazani.

Además, recordó las limitaciones actuales de la plantilla, especialmente en defensa, debido a las lesiones y a la escasez de efectivos en algunas posiciones. En ese contexto, defendió que el equipo compitió durante buena parte del encuentro y que el gol encajado fue un golpe duro cuando el partido estaba equilibrado.

El análisis del partido ante el Real Madrid

En su valoración del encuentro, Corberán consideró que el Valencia estuvo metido en el partido durante muchos minutos y que el marcador no reflejó del todo el esfuerzo realizado. Señaló que determinadas acciones pudieron haberse interpretado de otra manera y lamentó que el equipo no lograra aprovechar sus momentos.

Pese al resultado, insistió en que ve a un grupo con mentalidad de competir, convencido de que puede salir del bache actual.

Gayà da la cara como capitán

Al término del partido, el capitán José Luis Gayà también compareció ante los medios y reconoció el duro momento que atraviesa el equipo. Admitió que la semana había sido muy complicada, con varias derrotas consecutivas, y que el vestuario está afectado anímicamente.

Gayà pidió comprensión a la afición, asegurando que es normal el nerviosismo dada la situación, y trasladó un mensaje de unidad. El capitán confirmó que la plantilla mantiene la confianza en el trabajo de Carlos Corberán y que el objetivo es reaccionar cuanto antes para cambiar el rumbo de la temporada.