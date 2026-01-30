Peter Lim da luz verde a un último esfuerzo para el cuarto fichaje del Valencia: no será Nedeljkovic

Con las 25 fichas ocupadas, y ante la imposibilidad de encontrar salida a los prescindibles, el objetivo es firmar a un jugador sub 23 que pueda ser inscrito con el filial pero sea miembro de pleno derecho de la primera plantilla

A priori, el Valencia se ha movido con acierto en el mercado de enero, cerrando tres fichajes de nivel y con experiencia en LaLiga para reforzar defensa, centro del campo y ataque. Pero tras firmar a Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, la entidad che aún no descarta una 'guinda'. Se ha barajado la opción de firmar un lateral derecho, ante los nuevos problemas físicos de Thierry Correia, pero Carlos Corberán considera que lo realmente necesario es incorporar a un extremo diestro y con esa misión trabajan a contrarreloj en la dirección deportiva liderada por Lisandro Isei.

Al contrario que en los últimos mercados, esta vez desde Mestalla se ha reforzado la plantilla sin necesidad de que antes se produzcan salidas. Pero ya están las 25 fichas ocupadas, tras liberarse la plaza de Diakhaby por su lesión de la larga duración, y ahora el plan tiene una peculiaridad. La noticia es que Peter Lim ha dado su visto bueno a Ron Gourlay para realizar un último esfuerzo. Pero en el club che asumen que no podrán colocar a ninguno de los futbolistas catalogados de prescindibles.

Ya se tanteó a Jack Harrison

Así pues, según informa la Cadena Cope, la idea es hacerse con un jugador sub 23 que pueda ser inscrito con el filial pero que en realidad sea miembro de pleno de derecho de la primera plantilla. Cabe recordar que ya se tanteó la opción de firmar al extremo inglés Jack Harrison, de 29 año0s, que finalmente se ha marchado a la Fiorentina mediante una cesión con opción de compra procedente del Leeds United.

Raba, Santamaria y André Almeida no se moverán

Ahora, por tanto, el perfil que se busca es otro, el de un joven con proyección pero que pueda aportar rendimiento inmediato. Una dificultad añadida para la dirección deportiva ante la imposibilidad convencer de su salida a jugadores como Dani Raba, que ha sido sondeado por su ex equipo, el Leganés, o André Almeida, por el que no han llegado ofertas. Así, el que más papeletas tenía para hacer las maletas era Baptiste Santamaría, con buen cartel en su país, pero se da por hecho que el mediocentro tampoco se moverá pese a que le espera un rol más secundario si cabe tras la llegada de Guido Rodríguez.

Mercado cerrado para el filial

Paralelamente, además, se han cerrado otros tres fichajes para el Valencia Mestalla. Este mismo viernes se ha confirmado la llegada del francés Mayssam Benama, que hasta ahora jugaba para el FC Annecy, club se ha guardado entre un 15 y un 20 por ciento del pase del internacional sub 20 de cara a una futura venta. Junto a él, Miguel Ángel Angulo también tiene ya a sus órdenes al central keniano Amos Wanjala y al también defensor portugués Pedro Gomes. Ahora, todo pasa por firmar a otro joven con proyección, pero con mayor experiencia para que pueda sumar desde el primer día en el plantel de Corberán.

Se cae la opción de Nedeljkovic

La prioridad, como se ha indicado, es la de un futbolista de banda que aporte desequilibrio. Pero las gestiones apuntan a varias vías y también se ha trabajado en la incorporación del joven lateral diestro Kosta Nedeljkovic, que sí cumple con el perfil, pues tiene 20 años y ya ha sido 8 veces internacional absoluto con Serbia. Según Radio Marca, sin embargo, en las últimas horas se ha caído la opción del jugador propiedad del Aston Villa, que se encuentra cedido en un RB Leipzig donde apenas suma seis partidos, de ahí su deseo de cambiar de aires.