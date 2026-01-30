El Valencia anuncia el fichaje de un prometedor sub 20 de Francia: Mayssam Benama

El club che ha hecho oficial la incorporación de Benama para el primer filial aunque con vistas a que pueda dar el salto al equipo de Corberán en un futuro no muy lejano

No solo para el primer equipo del Valencia ha buscado refuerzos Ron Gourlay en este mercado de enero, para los que ha conseguido a Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez, de momento, sino que también ha aprovechado la oportunidad de mercado que se le ha presentado con una joven promesa que ha logrado firmar para el Valencia Mestalla, aunque con visos a ser una realidad del primer equipo a corto plazo.

Se trata del joven futbolista francés Mayssam Benama, que hasta ahora jugaba para el FC Annecy, y con el que apenas estaba participando pese a haber sido una de las figuras destacadas de la selección sub 20 de Francia en el último Mundial de la categoría, disputado en 2025 en Chile.

Benama se ha formado como futbolista en la prestigiosa cantera del AS Mónaco, de la que salió el verano pasado para jugar en el Annecy de la Ligue 2. Sin embargo, en el conjunto galo tan sólo ha jugado un partido, en la Copa de Francia, frente al Cannes, y tan solo fueron ocho minutos. Su situación en el club alpino era insostenible, lo que he la llevado a buscar una salida, buscando ahora recuperar protagonismo en la cantera valencianista.

Mayssam Benama firma con el Valencia hasta el 30 de junio de 2028, aunque con la posibilidad de ampliarlo si llega al primer equipo, lo que sería sin duda una gran noticia para todas las partes. En el Valencia venían siguiendo al franco-argelino desde hace tiempo, y sobre todo en el Mundial sub 20, dondo recabó buenos informes. Su fichaje quedó atado días atrás tal y como adelantó Tribuna Deportiva. El acuerdo entre clubes estaba cerrado y el centrocampista llega gratis a cambio de que el Annecy se haya guardado entre un 15 y un 20 por ciento de una futura venta.

Comunicado del Valencia

Como decimos, el Valencia ha hecho oficial la incorporación del prometedor centrocampista franco-argelino este mediodía a través del siguiente comunicado en su página web:

El Valencia CF incorpora al centrocampista francés para el VCF Mestalla

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el FC Annecy para el traspaso de Mayssam Benama.

Mayssam Benama, de 20 años, es un centrocampista que llega a la Academia VCF para incorporarse a la disciplina del VCF Mestalla.

El nuevo jugador valencianista, formado en la cantera de la AS Monaco, ha pasado por diferentes categorías inferiores de la selección francesa hasta llegar a la Sub-20, siendo capitán en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 en la que Francia terminó en cuarto lugar.

La incorporación de Mayssam Benama es la tercera del VCF Mestalla en este mercado de invierno.