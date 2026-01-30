Invicto Dimitrievski: talismán para el Valencia y aviso para sus pretendientes

Desde la vuelta del macedonio a la titularidad, el Valencia no conoce la derrota, dejando además el meta grandes actuaciones que le ayudarán a acumular pretendientes el próximo verano

Stole Dimitrievski está aprovechando su oportunidad ante la lesión de Julen Agirrezabala. El meta vasco se lesionó a principios de enero y no volverá presumiblemente hasta finales de febrero o principios de marzo, en función de la rapidez de su evolución, lo que ha dado al meta macedonio la ocasión de hablar sobre el césped después de provocar un pequeño incendio en Mestalla el pasado mes de noviembre hablando de su situación en el club.

"Esta temporada llegó un portero con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones. En verano hubo opciones de que podría haber abandonado el club, pero Valencia no quería dejarme marchar. Había clubes de las cuatro grandes ligas, Turquía y Arabia interesados. Yo estaba listo y decidido a salir, pero me quedé", desveló Dimitrievski por lo que luego tuvo que pedir perdón tanto al club como a sus compañeros.

Sin embargo, en este mes de enero ha vuelto a la titularidad por la lesión de Agirrezabala y el Valencia todavía no conoce la derrota. Un empate ante el Elche y dos victorias, frente a Getafe y Espanyol que ha permitido a Corberán coger oxígeno y al Valencia salir de los puestos de descenso. Además de clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar al Burgos, partido que el macedonio también jugó completo.

El portero, tras sus disculpas, ya dejó claro que hablaría sobre el campo y así está siendo. Ha encajado tres goles en los cuatro encuentros, en los que a decir verdad poca culpa tuvo.

Ahora sí podrá enfrentarse al Betis

Ahora, Dimitrievski vuelve al lugar donde se le privó de recibir una jugosa prima de 300.000 euros por jugar su décimo partido. Todo sucedió en el último partido de la pasada temporada, donde el Valencia visitaba el Benito Villamarín para enfrentarse al Betis (este domingo lo hará a La Cartuja por las obras del estadio verdiblanco) en un duelo donde no había nada en juego para ningún equipo, por lo que Corberán podría haberle dado la titularidad a él, pero siguió apostando por Mamardashvili.

Dos meses para ganarse un nuevo contrato

Lo que está claro es que Dimitrievski está aprovechando el escaparate que le ha permitido la lesión de Agirrezabala. El meta macedonio saldrá el próximo mes de julio como agente libre, tal y como llegó al Valencia, y no le van a faltar clubes interesados vistos sus buenos partidos bajo el arco del Valencia.

Además, en marzo volverá a defender la portería de su país para buscar el billete al Mundial del próximo verano. Se medirá a Dinamarca en la semifinal y si ganan, al vencedror del República Checa-Irlanda por esa ansiada plaza mundialista, que le permitiría mostrarse todavía más este verano y acumular pretendientes.