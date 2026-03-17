El Valencia blinda al hijo de Albelda ante la 'amenaza' del Real Madrid

Con solo 16 años, el hijo del mítico ex futbolista che sigue dando pasos en la Academia e incluso ha sido ya internacional en categorías inferiores, pero en Mestalla han estado rápidos para asegurar su continuidad

Aunque el presente está lleno de dudas, con el primer equipo aún inmerso en la pelea por la permanencia, el Valencia también mira al futuro para seguir apostando por jóvenes talentos. En este sentido, el CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay, ya dejó claro que dentro de su plan estratégico resulta fundamental sacar réditos deportivos y económicos de la Academia, por lo que su objetivo desde que aterrizó ha sido ampliar el número de ojeadores para hacerse con promesas que puedan acabar su proceso de formación en Paterna y dar el salto al primer equipo.

Pero de forma paralela a esos fichajes, tampoco se descuida a aquellos que van creciendo desde la base, como es el caso de David Albelda, hijo del mítico ex futbolista del mismo nombre que hizo historia en el conjunto valencianista. Dado su apellido, resulta lógico que el joven mediocentro de solo 16 años esté en boca de todos. Pero lo está consiguiendo por su fútbol. De hecho, ya ha adelantado a su progenitor a la hora de enfundarse la camiseta de España.

Internacional antes que su padre

El actual entrenador del Villarreal B, que jugó 483 partidos con la camiseta blanquinegra, solo superado por Fernando y Arias, debutó como internacional con la sub 19. Pero el nuevo talento che ya se estrenó la pasada semana con la sub 16 en dos amistosos ante Suiza en Alfaz del Pí (Alicante), donde además logró un tanto.

Primer contrato profesional

Albelda ha ido quemando etapas en la cantera valencianista desde muy joven y su progresión le ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores de su generación (2010). Por ello, ya había grandes clubes detrás de sus pasos, entre ellos el Real Madrid. Aunque el Valencia se ha movido rápido para blindarlo con su primer contrato profesional, una vez cumplida la edad necesaria para ello.

Tal y como ha informado la entidad, "el mediocentro del Cadete A continuará su formación en la Academia del Valencia, dónde cumple su séptima temporada”, ampliando así un contrato del que no ha detallado su duración.

Así juega David Albelda Junior

Como su padre, Albelda actúa de pivote, gozando de un físico que le ayuda a ser un gran recuperador de balones. Pero quienes le siguen de cerca aseguran que, además, está mejor dotado técnicamente, sobresaliendo también por su buena salida de balón. Por ello, en la Academia le miman con la esperanza de ver de nuevo su apellido en la elite.

Tras darse a conocer a novel mediático en una edición de LaLiga Promises, con solo 12 años, el centrocampista ha ido dando pasos y esta misma temporada ya ha debutado con el Juvenil B, categoría a la que dará el salto la próxima temporada. Pero ya por entonces, cuando aún era alevín, su padre se rendía a sus cualidades. "Técnicamente a su edad es mucho mejor que yo, aunque en lo de estar bien posicionado creo que sí se parece a mí. Maneja mejor la izquierda que yo, se orienta mejor y tiene un buen desplazamiento de balón", señaló sobre la actual perla valencianista.