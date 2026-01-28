El Valencia fichaje a un talento franco-argelino para el filial, aunque en dinámica y con proyección para el primer equipo

Mayssam Benama llega al Valencia procedente del Annecy. El pivote franco-argelino aterrizará en el filial, aunque en dinámica y con proyección para el primer equipo

El Valencia sigue moviéndose en el mercado de fichajes tras las incorporaciones de Umar Sadiq y de Guido Rodríguez. El cuadro valencianista, para remontar el vuelo, vuelve a agarrarse a un mercado de fichajes que se antoja como la salvación che. De cara al futuro, el Valencia no se olvida que la idea de crecer está asentada en la cantera y tiene atado al siguiente fichaje, un pivote franco-argelino, que aterrizará en el filial, aunque en dinámica y con proyección para el primer equipo.

Mayssam Benama llega al Valencia

Mayssam Benama llega al Valencia, según ha informado Tribuna Deportiva, procedente del Annecy. En el conjunto francés, el pivote defensivo apenas ha tenido protagonismo, a pesar de ser uno de los jugadores más prometedores de la categoría sub 23 del futbol europeo. El acuerdo entre clubes ya está cerrado y el centrocampista llegará gratis, mientras que el Annecy se reserva un 15-20 % en caso de futura venta. Desde el Valencia lo han seguido tras el mundial sub 20 de Chile en el que jugó como capitán defendiendo al equipo internacional francés. Su paso por el torneo internacional fue muy destacado, al igual que su rendimiento en la UEFA Youth League con el AS Mónaco. El centrocampista, una de las perlas que el valencia tendrá en su cantera, empezará jugando el en filial con vistas a que, próximamente, de el salto al primer equipo entrenador por Carlos Corberán, que estará muy atento a la proyección del jugador.

Mayssam Benama podrá tomar como ejemplo del primer equipo a Guido Rodríguez

Mayssam Benama podrá tomar como ejemplo del primer equipo a Guido Rodríguez, que llega al Valencia para reforzar la medular. El argentino es un ejemplo perfecto para el franco-argelino que podrá empaparse de la experiencia del Campeón del Mundo. El joven pivote entrará con regularidad en la dinámica del primer equipo, y podrá probarse en entrenamientos juntoi al argentino, para que Carlos Corberán testee su nivel. “Todo bien, estoy muy contento de llegar a España y estar en Valencia. Vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y venir a sumar desde mi lugar. Sobran las palabras sobre el Valencia, es un club muy grande que consiguió muchas cosas y venimos a trabajar”, aseguró Rodríguez que tendrá un rol extra en la plantilla con los más jóvenes. Javi Guerra y Pepelu tambien son un claro ejemplo para la joven promesa del fútbol francés.