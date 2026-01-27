El CTA reconoce el grave error del VAR en el Valencia - Espanyol: el penalti debió ser anulado

A través de 'Tiempo de revisión', la RFEF confirma que pese a que el penalti sobre Lucas Beltrán exista, debió ser invalidado porque en esa misma acción, Rubén Sánchez sufre un claro agarrón de Ramazani que incide directamente en la jugada

El polémico penalti señalado el pasado sábado en Mestalla a favor del Valencia y en contra del Espanyol sigue dando mucho de qué hablar y no es de extrañar pues ese gol desde los once metros de Largie Ramazani en el tiempo añadido supuso la victoria che 3-2.

Pues bien, ahora ha sido la Real Federación Española de Fútbol, organismo encargado de designar a los árbitros a través del Comité Técnico de Árbitros, quien en su ya tradicional espacio 'Tiempo de revisión' en su perfil oficial de X, ha entrado a analizar la controvertida jugada, con la conclusión de que no debió señalarse penalti a favor del Valencia.

No porque no lo hubiera, porque el pisotón de Rubén Sánchez aunque leve, sobre Lucas Beltrán se produce, pero es que esa acción viene precedida por un claro agarró, y por tanto falta, de Largie Ramazani sobre el propio Rubén Sánchez al comienzo de la jugada, por lo que todo lo que se produjo después debió haber quedado invalidado.

Es entendible que al árbitro de campo, el canario Hernández Hernández, se le pudiera pasar por alto esa falta de Ramazani, sin embargo no debió ser así para su ayudante en el VAR, Luis Mario Milla, que debió haber avisado al árbitro para que revisara ese agarrón al producirse en la misma jugada.

En 'Tiempo de revisión' se considera que "el penalti es punible porque el defensor pisa al delantero de forma imprudente impidiendo a este continuar la jugada" pero al mismo tiempo añaden que debió haberse invalidado: "Sin embargo la acción previa de la sujeción ostensible que anula al jugador defensor, debió ser sancionada. El VAR al chequear el penalti sancionado debió haber identificado este incidente claro en la fase de ataque y haber llamado al árbitro para revisar la falta y cancelar el penalti".

Queja formal del Espanyol contra el CTA

El Espanyol se ha reunido este martes con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en Las Rozas (Madrid) para expresar, según ha informado el club en un comunicado, el "malestar por las recientes decisiones arbitrales que han perjudicado al equipo".

La delegación del Espanyol, formada por los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila, además del delegado del primer equipo, Guillem Calzón, ha pedido al CTA "unificación de criterios ante la dispar aplicación del reglamento" y ha trasladado la "preocupación" por el uso del VAR.

El club catalán ha expuesto al estamento arbitral determinadas acciones concretas en las que se ha sentido perjudicado. El comunicado hace referencia al partido del anterior sábado contra el Valencia en Mestalla, que finalizó con un 3-2 gracias a un penalti protestado en el tiempo de descuento.El vestuario del Espanyol ha mostrado en sus distintas comparecencias públicas su malestar por las decisiones arbitrales y los directivos blanquiazules lo han elevado al Comité Técnico de Árbitros. El club espera que este encuentro propicie "una mayor precisión" en la toma de decisiones.

Otras acciones revisadas de la jornada liguera

En otro partido de la jornada 21, el Barcelona-Oviedo, 'Tiempo de revisión' concluye que no hubo pena máxima en una caída de Alberto Reina ante Joan García que fue protestada por el equipo asturiano. "Las reglas de juego dicen que el portero controla el balón cuando está entre sus manos y cualquier superficie. El portero no puede ser desafiado por un contrario. Para el CTA el portero llega antes al balón y lo llega a controlar. En ningún caso puede existir penalti".

En ese mismo partido, se pronuncia sobre la tarjeta amarilla mostrada al portero ovetense Aarón Escandell tras una acción en la que el árbitro consideró que había controlado el balón con la mano fuera del área. "Las líneas pertenecen al área que delimitan. Si el portero controla dentro y por inercia termina fuera no se sanciona, solo técnicamente con libre directo. Lo relevante es dónde controla con la mano", explica el CTA, que aclara que la tarjeta amarilla mostrada al guardameta "es por protestar" ya que el control "fue dentro, línea incluida".