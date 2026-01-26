Guido Rodríguez, nuevo fichaje del Valencia: "﻿Mestalla es una motivación para cualquier futbolista, tengo recuerdos de ver a Aimar"

El nuevo centrocampista che asegura que sabe a donde viene, sabe lo "exigente que es con el equipo" la afición; cuando sabía que podía llegar ha estado viendo los partidos del Valencia

Guido Rodríguez ya es nuevo jugador del Valencia. El club che ha hecho oficial esta tarde su fichaje para lo que resta de temporada y el centrocampista argentino no puede estar más contento con su regreso a LaLiga. "Estoy muy contento de estar aquí. La motivación era venir a un club exigente, que sé que el Valencia lo es, con mucha historia y vengo a tratar de sumar, de aportar al club", ha expresado el nuevo futbolista de Carlos Corberán.

Y no miente Guido cuando dice que conoce muy bien el ambiente de Mestalla pues con el Betis han sido varias las veces que ha visitado el estadio valencianista. "Lo viví cuando vine a jugar aquí y, estos últimos partidos, lo estuve siguiendo de cerca y sé lo que es esta afición, lo exigente que es con el equipo y eso es importante para que la plantilla responda dentro del terreno de juego para ir todos juntos. La afición es un jugador más y se siente dentro del campo. Me gusta mucho el ambiente que hay, es una motivación para cualquier futbolista. Me gusta salir al césped y que esté la gente exigiendo, cantando, animándonos… es algo muy bonito", ha reconocido a los medios oficiales del club che, donde ha tratado diversas cuestiones.

Su estilo de juego en el Valencia

"He jugado siempre en el centro del campo, trato de estar siempre bien ordenado, de organizar al equipo, de entender por dónde va el partido y de comprender que todos los encuentros no son iguales. También trato de defender, de ayudar a los centrales, de jugar con el balón y de que el equipo sea protagonista".

Lucas Beltrán le animó a venir

"Me habló muy bien del Valencia. Tengo ganas de que estemos juntos aquí y de hacer bien las cosas".

Aimar y Ayala, ayudantes de Scaloni, dejaron huella en Mestalla

"Los conozco. Con Pablo, cuando yo estaba saliendo en River Plate, él volvió a jugar y compartimos vestuario. Después, fueron mis entrenadores en la selección argentina. Estar aquí es algo muy bonito. Los veía jugar de pequeño aquí y tengo muchos recuerdos de ver a Aimar, un jugadorazo. Estar con esta camiseta es bonito".

Mensaje para la afición

"Muchas gracias por lo que me han hecho sentir antes de llegar a Valencia. Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia a mí mismo. Estoy seguro que, tanto yo como todo el grupo, vamos a dar lo mejor para terminar la temporada de la mejor manera posible todos juntos".