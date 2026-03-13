Corberán, antes de visitar al Oviedo: "No hablamos de visitar al colista ni me da miedo hablar de Europa"

El técnico del Valencia afronta la visita al Carlos Tartiere con el máximo respeto y recordando que el conjunto che ha sido uno de los tres equipos que ha perdido con el conjunto asturiano esta temporada

Cautela y respeto por parte iguales. Eso le ha pedido Carlos Corberán a los suyos antes de visitar el Carlos Tartiere. Y también ganas de revancha tras lo sucedido en la primera vuelta, donde los asturianos consiguieron sacar los tres puntos de Mestalla.

El técnico del Valencia apuntó este viernes que en el vestuario valencianista tienen presente todavía la derrota sufrida ante el Real Oviedo este curso (1-2) y subrayó que ese resultado debe darles “una dosis de rabia y coraje” para afrontar el partido de este sábado en el Carlos Tartiere.

“Lo que en el vestuario no se habla es de que nos enfrentamos al colista. Nos importa que juguemos con la mentalidad necesaria ante un rival que va a plantear un partido muy agresivo con matices que lo van a hacer dañino y peligroso”, expresó en la rueda de prensa previa a este duelo.

Corberán fue preguntado en varias ocasiones por las posibilidades europeas del Valencia, pero el míster valencianista quiso centrarse en el partido contra el equipo ovetense: “Nadie puede dudar de la ambición de esta plantilla, la ambición se traslada en mañana. La ambición por ganar que tenemos es máxima”.

Aunque dijo que no le da “miedo” hablar de Europa, apuntó que “el ruido de alrededor no beneficia en absoluto”. “Todos somos muy conscientes del escudo, camiseta y lo que representamos. Hay que mirar los partidos de frente, queremos darle continuidad a esta segunda vuelta y la ambición tiene que ser máxima por ganar cada partido. Conforme compitamos el equipo acabará en una posición u otra”, expresó.

Sobre el rival, Corberán dijo que “para el Oviedo supone una finalísima, es una liga que los pequeños detalles marcan donde te ubicas y todos los partidos son muy exigentes”. “En su campo es un rival muy complicado, una cosa es mirar la clasificación y otra mirar los partidos. Tiene muchos más méritos que puntos, va a ser exigente”, profundizó.

“Hace presiones en campo contrario enormes, nos va ahogar en nuestro campo y va a venir a emparejarse. Necesita tomar conductas de riesgo para buscar el resultado y será peligroso. Tiene un equipo muy equilibrado con un jugador como Santi Cazorla que puede entrar desde el banquillo y puede cambiarte un partido. En Mestalla logró superarnos, es un recuerdo que tenemos ahí y nos hace estar activados”, analizó.

El míster valencianista también habló de nombres propios como del argentino Guido Rodríguez, del que dijo que no se centra en su futuro más allá de junio, que es cuando acaba su contrato sino en ayudarle a sacar su mejor versión, y de Stole Dimitrievski y Eray Cömert, de los que dijo que no habla de sus renovaciones porque no es su “función”.

Corberán le da un toque atención a Luis Rioja

“Mi función es que Dimitrievski y Cömert estén a buen rendimiento, es responsabilidad mía, de mi staff, del jugador y de los compañeros. Cuando el club me pregunta, doy mi opinión”, agregó, mientras que restó importancia al enfado de Luis Rioja contra el Deportivo Alavés, a la vez que dijo que "hay que controlar los impulsos".

Mientras, sobre José Luis Gayà, que cumplirá 400 partidos con el Valencia si juega en Oviedo, apuntó que jugar ese número partidos es “una barbaridad”: “Está solamente a la altura de muy pocos, de unos elegidos, de aquellos que han mostrado un compromiso enorme. Por delante están Albelda, Arias, Fernando Gómez, Cañizares.. Es importantísimo que esté con nosotros”.

Por último, reconoció que “reconforta” que el CTA haya reconocido algunos errores arbitrales en contra del Valencia: “Son situaciones que condicionan, altera el estado de ánimo. El error es parte del juego, reconforta que se suma y, por suerte, contra el Alavés pudimos cambiarlo, ya que en Villarreal no pudimos”.