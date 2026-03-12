Lucas Beltrán está de vuelta con susto para Sadiq... en la mascletà

El delantero argentino volvió a repetir presencia con el grupo por lo que todo hace indicar que viajará a Oviedo; tras el entreno la plantilla disfrutó de la mascletà aunque el nigeriano no ganó para sobresaltos...

Lucas Beltrán ha vuelto a ser la noticia positiva en la sesión de este jueves Paterna, una mañana que ha estado marcada por la posterior visita de la plantilla del Valencia a la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento. En lo puramente deportivo, se confirman las buenas sensaciones con el delantero argentino, que parece ya totalmente recuperado de sus molestias en el tendón rotuliano y apunta a reaparecer ante el Real Oviedo.

El delantero argentino se ejercitaba el pasado martes pese a que el equipo tenía día de descanso y este pasado miércoles fue la novedad en la sesión de los hombres de Carlos Corberán. Ayer tan solo hizo una parte del entrenamiento en su vuelta paulatina al trabajo y ha hecho lo propio, aunque se espera que este viernes haga la sesión completa y así poder estar en la lista de convocados para viajar a Oviedo.

De esta forma, las únicas bajas en el entrenamiento han sido la de los lesionados Copete, Diakhaby y Foulquier, que llevan a cabo sus respectivos procesos de recuperación en el gimnasio así como Julen Agirrezabala, que fue operado hace unos días en Vitoria y tiene muy complicado volver antes de final de temporada.

Tras el entreno, a la mascletà

Como es costumbre cada año, tras completar la sesión de trabajo, la plantilla del Valencia visitó este jueves el balcón del Ayuntamiento de Valencia para ver en directo la mascletà, una experiencia que fue la primera para los argentinos Guido Rodríguez, Lucas Beltrán y Renzo Saravia, y también para otros como el belga Largie Ramazani, aunque sin duda el que más sufrió, un año más, fue el nigeriano Umar Sadiq.

La 'mascletà' es un disparo de pólvora que, en el caso de Valencia y de las Fallas, se lanza todos los días entre el 1 y el 19 de marzo en la plaza del Ayuntamiento. El disparo de este jueves, con nombre 'Masclethor 5.0" y una previsión de 242 kilogramos de pólvora en unos 320 segundos, corrió a cargo de la Pirotecnia Alpujarreña, una empresa de Granada. Incluyó el 'Martillo de Thor' un efecto atronador creado por esta empresa para la plaza del Ayuntamiento de València.

Los nuevos fichajes, sobre todo los argentinos, el belga Ramazani y el neerlandés Arnaut Danjuma fueron los más asombrados. La primera plantilla estuvo acompañada en el consistorio por el director general Javier Solís y el director general de fútbol Ron Gourlay.