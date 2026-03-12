Al Real Oviedo le salen 'pulgas' para medirse al Valencia

El conjunto asturiano sigue preparándose para el duelo de este sábado ante el conjunto che y Guillermo Almada sigue lidiando con la enfermería

A perro flaco, ya se sabe como termina el refrán. Pues el colista vuelve a estar en apuros una semana más. El Real Oviedo celebró este jueves el penúltimo entrenamiento antes de recibir el sábado (Carlos Tartiere, 18:30 horas) al Valencia, en una sesión en la que el entrenador Guillermo Almada no pudo contar con cuatro de sus futbolistas por lesión.

El lateral Lucas Ahijado, el mediocentro Leander Dendoncker y el delantero Thiago Borbas, que no estuvieron ya el pasado lunes ante el Espanyol, siguen sin entrenar y volverán a ser bajas en el Real Oviedo; en el caso de Dendoncker, el belga ya se ha perdido dos, ya que tampoco estuvo en el Rayo-Oviedo de hace más de una semana.

La novedad en este parte de bajas es el centrocampista inglés Ovie Ejaria, que ante el Espanyol regresó a una convocatoria tras tres meses sin estar disponible por culpa de una lesión. Un fichaje de este verano tras cerca de dos años sin jugar un partido oficial en Inglaterra, que se sentó en el banquillo de Cornellá, no disputó ni un minuto y no ha entrenado desde entonces a las órdenes de Guillermo Almada.

La única buena noticia para el entrenador del Real Oviedo será el regreso de David Costas, indiscutible en la defensa y el central con más minutos disputados de la plantilla azul hasta que cayó lesionado hace un mes y se perdió las últimas cinco jornadas del equipo carbayón, en las que registraron dos empates y tres derrotas.

El Real Oviedo, colista de Primera División que empezará la jornada a ocho puntos de la permanencia, entrenará este viernes por última vez antes de recibir al Valencia.

Las estadísticas históricas del Oviedo-Valencia, sorprendentes

El próximo sábado, el Carlos Tartiere promete ser una olla a presión para intentar alentar a los ovetenses frente a un Valencia en alza. Que se queden los tres puntos en casa se antoja ya inevitable para que la salvación no sea ya una utopía azulina.

Por eso, desde el club han querido tirar de hemeroteca para aportar que aterrizará un rival muy propicio para obtener esa ansiada victoria. Y es que el conjunto che tan sólo han ganado en siete ocasiones en los 38 partidos ligueros que han disputado y donde no gana en Primera desde hace más de treinta años.

No obstante, hay que recordar que hace 25 años que el Valencia no juega un partido de la máxima categoría en el Carlos Tartiere, estadio en el que en sus últimas cinco visitas no logró ni una victoria, con una derrota por 3-0 y cuatro empates seguidos.

El último triunfo de los blanquinegros corresponde a la temporada de los blanquinegros corresponde a la temporada 1995-96 cuando, el 8 de octubre, el equipo de Luis Aragonés ganó con un solitario gol de Fernando Gómez Colomer en el minuto 71.

La visita más reciente de los valencianistas a Oviedo fue en la jornada 31 de la temporada 2000-01, el 22 de abril de 2001, a la que el Valencia de Héctor Cúper llegaba en la tercera posición con 53 puntos, mientras que el Oviedo de Radomir Antic era décimo sexto con 32 puntos. El Valencia empató sin goles en su visita al Oviedo cuatro días después de clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones con prácticamente el mismo bloque que eliminó al Arsenal.