La petición del Valencia a Cömert con su renovación en el aire

El futuro de Eray Cömert es uno de los asuntos que tiene que resolver el Valencia CF en los próximos meses. El central acaba contrato al final de esta temporada y su continuidad sigue siendo una incógnita porque el club de Mestalla tiene serias dudas sobre si su renovación es o sería acertada o no. Todo viene provocado de que Cömert ha pasado de no jugar nada a ser titular. Con esta tesitura el Valencia CF le ha pedido a Cömert que le comunique toda oferta que le llegue en estas semanas.

El Valencia CF sabe perfectamente que Eray Cömert puede firmar con el club que desee de cara a la próxima temporada debido a que está ya en los últimos seis meses de contrato. El club de Mestalla aún no sabe qué hacer con el central. Tiene dudas sobre renovarlo o no y es por ello que le ha pedido un favor al suizo.

El Valencia CF le ha solicitado a Eray Cömert que le comunique todas y cada una de las ofertas que reciba en estos meses ya que según sean esas propuestas le presentaría o no una oferta de renovación según informa SER Deportivos Valencia.

El Valencia CF sabe perfectamente que el rendimiento de Eray Cömert no está pasando desapercibido y que el central tiene buen cartel en el fútbol europeo. De hecho, aunque el jugador gusta en Alemania, también atrae la atención de otros clubes como CA Osasuna y CSKA Moscú que lo quisieron fichar en el pasado mercado de invierno. Una operación que no aprobó el propio Valencia CF porque dicho movimiento le obligaba a buscar otro central durante la recta final de la pasada ventana de transferencias.

La continuidad de Eray Cömert en el Valencia CF no está descartada ya que el club de Mestalla sólo tiene a César Tárrega y a José Copete como centrales fijos para la temporada que viene. El Valencia CF quiere darle salida a Diakhaby y la continuidad de Unai Núñez está en el aire por su alto salario y los 5 millones de euros que tiene de coste la opción de compra. Con este contexto, el suizo es una opción más barata que el Valencia CF no quiere descartar aún. De ahí que le haya pedido que le diga las ofertas que le llegan.

La subida de nivel de Cömert

Eray Cömert ha sido una de las mejores noticias en el Valencia CF en los últimos meses. El central ha pasado de no jugar casi nada a ser titular indiscutible en los últimos 7 partidos de LaLiga.

Dicho rendimiento ha coincidido con una mejora de resultado del Valencia CF que ha provocado que en el club de Mestalla ya no descarten la renovación del suizo el cual siempre se ha mostrado abierto a ganarse un sitio en el equipo que entrena Carlos Corberán y a continuar más allá de esta temporada. Las próximas semanas serán claves.